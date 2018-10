Újabb szankciókat kapott Irán

Az amerikai pénzügyminisztérium két iráni bank, egy traktorgyártó vállalat, továbbá az egyik bank által tulajdonolt vagy ellenőrzött további cégek ellen jelentett be büntető intézkedéseket.A Steve Mnuchin tárcavezető aláírásával kiadott rendelkezés a Mellat bankra és a több vállalatban tulajdonos vagy többségi tulajdonos Mehr Eqtesad bankot érinti. A két pénzügyi intézményt Washington felelősnek tartja a Baszidzs önkéntes paramilitáris alakulat finanszírozásáért. A Baszidzs az iráni Forradalmi Gárdához köthető félkatonai milícia.A Mellat bank - a pénzügyminisztériumi közlemény szerint - támogatja a Mehr Eqtesadot, amelyet a Baszidzs-hálózat bankjaként tartanak számon. Amerikai álláspont szerint a Mehr Eqtesad áll a Baszidzs többmilliárd dolláros gazdasági hálózata hátterében. E hálózathoz gyárak, bányák, kisebb pénzügyi intézmények tartoznak, köztük például a traktorokat is gyártó, iszfaháni Mobarakeh acélvállalat. A hálózatról a közleményben Steve Mnuchin leszögezte: pénzügyi infrastruktúrát teremt a Baszidzs számára ahhoz, hogy toborozzon és kiképezzen gyermekkatonákat, akiket aztán a Forradalmi Gárda harcosaiként használnak fel.A büntető intézkedések értemében nemcsak az érintett vállalatok és bankok esetleges amerikai vagyonát fagyasztják be, hanem megtiltják amerikai vállalkozásoknak vagy személyeknek, hogy üzleti kapcsolatokat tartsanak fenn velük.