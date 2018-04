Újabb százmilliókat, milliárdokat spórolnának Trump emberei a bankoknak

A nyolc legnagyobb nagybank mellett az olyan közepes méretű bankok, mint a State Street, a BNY Mellon és a Northern Trust is jól járnának a módosítással.A szabályozók a fokozott kiegészítő tőkeáttételi mutató (enhanced supplementary leverage ratio) számítási módszertanán faragnának, melyet régóta kritizálnak a pénzintézetek.A Fed számítása szerint körülbelül 400 millió dollárral, vagyis 0,04%-kal csökkentené a legnagyobb nyolc bank tőkekövetelményeit a módosítás.Marcus Stanley, a Wall Street keményebb szabályozásáért dolgozó egyik lobbiszervezet, az Americans for Financial Reform egyik igazgatója viszont élesen kritizálta a tervezett intézkedést, amely szerinte a "legszámottevőbb leépítése lenne a válság után hozott kockázatkezelési szabályoknak, mióta Trump hivatalba került." Stanley szerint a Fed 400 milliós számítása csak a szabályozás közvetlen hatása lenne, viszont több tíz-százmilliárd dollárt is spórolhatnak hosszú távon. A lazítást egyébként még Obama embere, Dan Tarullo kezdte meg az OCC élén, a stafétát Randal Quarles, Trump kinevezettje vitte tovább.