Újabb széfszolgáltatót bírságolt az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy a budapesti ABB-Allrisk Biztonság és Biztosítás Zrt. (ABB-Allrisk) - végzett-e üzletszerűen az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.Már a piacfelügyeleti eljárás során az ügyfelek védelme érdekében az MNB ideiglenes intézkedésként megtiltotta, hogy az ABB-Allrisk a jegybank engedélyéhez/bejelentéséhez kötött tevékenységet folytasson, s figyelmeztetést is kiadott honlapja Figyelmeztetések menüpontjában, jelezve, hogy a társaságnak nincs pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélye/bejelentése.Az MNB most lezárult vizsgálata megállapította: az ABB-Allrisk üzletszerűen, több éven át az általa őriztetett üzlethelyiségben - írásban kötött megállapodások alapján, díjfizetés fejében - széfeket bocsátott ügyfelei rendelkezésére. A trezorok bérlői vagyontárgyaikat maguk helyezhették el és vehették ki azokból. Az ABB-Allrisk szolgáltatását az ügyfelek számára megtévesztő módon, "Trezorbank" márkanévvel hirdette rádiókban, így a társasággal bármely személy üzleti kapcsolatba kerülhetett.Mindezek nyomán az MNB ma publikált határozatában az ABB-Allrisk társaságot 6 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte, továbbá véglegesen megtiltotta, hogy jogosulatlan széfszolgáltatási tevékenységet végezzen. A bírságösszeg kapcsán a jegybank súlyosító körülményként értékelte, hogy az ABB-Allrisk magatartásával akadályozta az MNB vizsgálatának lefolytatását, a jogsértő tevékenységét huzamosabb ideig végezte és azt - megtévesztő márkanevet használva - széles körben hirdette. A jegybank az ügy kapcsán feljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál, illetve törvényességi felügyeleti eljárást is kezdeményezett a cégbíróságon. Az MNB az ABB-Allrisk egyik, a helyszíni ellenőrzés során a piacfelügyeleti eljárás akadályozására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányuló magatartást tanúsító alkalmazottját 200 ezer forint eljárási bírsággal sújtotta.Mint emlékezetes, az MNB 2017. december 13-án tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy határozatokat hozott és összesen közel 200 millió forint bírságot szabott ki a fővárosi Széfbank Kft. és a "Hársfa Gold" Szolgáltató Kft. társaságokkal szemben engedély nélküli széfszolgáltatás miatt. Az ilyen jellegű jogosulatlan tevékenység során azért sérülhet (akár súlyos mértékben) az ügyfelek érdeke, mert az engedély nélküli pénzügyi szolgáltatóknál hiányozhatnak a tevékenységhez szükséges megfelelő személyi, tárgyi, informatikai, tőke és likviditási feltételek, illetve azok megléte nem ellenőrizhető.