Váratlanul kirúgták az HSBC vezérigazgatóját

Váratlanul menesztették pozíciójából John Flint vezérigazgatót az HSBC-től, a bank közleménye szerint egy új vezetésnek kell ezentúl szembenéznie a bank előtt álló kihívásokkal. Flint 18 hónapig volt az HSBC vezére, helyét ideiglenesen Noel Quinn kereskedelmi banki vezető veszi át.A bank közleményében arra utalt, hogy a döntés közös megegyezésen alapult, Flint külön kitért arra, hogy megtiszteltetés volt számára a teljes eddigi karrierjét az HSBC-nél eltölteni, miután már gyakornokként a bankhoz került és azóta is ott dolgozott. Vezérigazgatói pozícióban 2018 februárja óta volt a banknál.Az HSBC egyúttal negyedéves számait is közzétette, ezek alapján a bank a második negyedévben 4,37 milliárd dolláros nettó eredményt ért el, szemben a tavalyi hasonló időszakban mért 4,1 milliárddal. A közleményben kitérnek arra is, hogy egymilliárd dolláros részvény-visszavásárlást terveznek.