Vezetőváltások az MFB-nél és a Hiventuresnél

számára nem ismeretlen az MFB, hiszen az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures Zrt.-től érkezett, ahol 2016. szeptember 1. óta töltötte be a vezérigazgatói posztot. Okleveles közgazdászként 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Karán. 2013-ban elvégezte a CFA programot. Karrierjét a MOL kockázatkezelési területén kezdte, majd négy éven keresztül dolgozott a jegybankban a Pénzügyi Elemzések, majd a Monetáris Stratégia szakterületeken. 2011-ben csatlakozott a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, ahol 2013 márciusában a pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkárrá nevezték ki. Ezzel egy időben Magyarországot képviselte az Európai Tanács Gazdaságpolitikai Bizottságában és az ÁKK igazgatóságának elnöki tisztségét is betöltötte. 2013-2016 között az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgatója volt. Az MFB Pénzügyi Divíziójának vezetését 2019. augusztus 1-től látja el., a Hiventures Zrt. új vezérigazgatója PhD tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központjában végezte, valamint az első startup vállalkozásokra fókuszáló kurzus (International Entrepreneurship) oktatója volt. A 2016. októberi vezérigazgató-helyettesi kinevezését megelőző években fejlesztéspolitikával foglalkozott a Miniszterelnökség kötelékében. A 2015-ben elindított Startup Campus egyetemi inkubációs program alapítója, a londoni Imperial College-on működő, az Egyesült Királyságban élő magyar hallgatók és kutatók számára elindított vállalkozói képzés vezetője. Nevéhez fűződik a Get in the Ring! startup verseny, amelyet 2014-ben rendezett meg először Magyarországon. Mentorként számos startup vállalkozás fejlesztésében működött közre, valamint ő maga is több sikeres startup vállalkozás felépítésében vett részt társalapítóként., a Hiventures Zrt. új vezérigazgató-helyettese 2009-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen, majd 2013-ban szerzett posztgraduális diplomát Bankmenedzsment szakközgazdászként. Pályafutását az MFB gyakornoki programjában indította 2007-ben, majd 2009-től a Bank vezető közgazdásza mellett dolgozott makrogazdasági elemzőként. Több tudományos publikáció szerzője. 2015-től a Bank kiemelt stratégiai projektjeiért felelős szervezeti egységének szakértőjeként folytatta pályafutását, 2016-tól pedig projektvezetőként irányította a 2014-2020-as EU-s programozási időszak kockázati tőkeprogramjainak kidolgozását, amelynek keretein belül ő felelt a Hiventures Zrt. elindításáért is. 2017-tőla Hiventures Zrt. üzletfejlesztési vezetőjeként, illetve az Inkubációs befektetési csapat Igazgatójaként végezte feladatait.