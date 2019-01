Meghalt a világ egyik legnagyobb alapkezelőjének az atyja

Jack Bogle hosszú évek óta komoly egészségi problémákkal küzdött, legalább hat szívrohamon esett át (az elsőn 31 évesen), 1996-ban pedig szívtranszplantációt hajtottak végre rajta.A Reuters visszaemlékezése szerint utolsó éveiben is aktív volt a befektetési piacon, a vállalati kormányzás és az alapok adminisztrációja területén komoly reformokat sürgetett, éles kritikáin nem ritkán fanyar humorral fűszerezve. Szerdán a pennsylvaniai Bryn Mawrban hunyt el.Bogle alapította és vezérigazgatóként ő építette fel a világ egyik legnagyobb alapkezelőjének számító Vanguard Groupot, amely ma már 5100 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal rendelkezik. 1975-ben alapította Bogle, vezérigazgatóként 1996-ig vezette. Jelenleg 20 millió befektető vagyonát kezeli közel 170 országban.Ő indította útjára a világ első indexkövető alapját is, amellyel az volt a célja, hogy az aktívan kezelt alapok jelentős költségeit megspórolva juttassa magas hozamhoz befektetőit.A nyolvankilenc éves korában elhunyt Bogle vagyonát 2017-ben a Business Insider 80 millió dollárra becsülte. Hogy nem került fel a leggazdagabb amerikaiak listájára, az egyebek mellett annak is köszönhető, hogy legsikeresebb éveiben a fizetése felét rendszeresen jótékonysági célokra ajánlotta fel, a Blair Academyt és a Princetont is bőkezűen támogatta.