Concorde: 496 forintot ér a CIG Pannónia

A 12 havi célárat 496 forintra emelte az elemző a korábbi 484 forintról, ami a jelenlegi árfolyamhoz képest 12 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Az ajánlása maradt felhalmozás.

Tőkeleszállítást javasol a CIG Pannónia igazgatósága az idei közgyűlésnek. Ez részvényenként 31,96 forintos kifizetést jelent, ami magasabb annál, mint amit a piaci szereplők osztaléknak vártak a 2018-as év után (20 forint részvényenként) és 7,5 százalékos hozamnak felel meg a tegnapi záróárfolyammal számolva - áll a Concorde elemzésében. A terv, hogy a tőkeleszállítást a részvények névértékének csökkentésével viszi véghez a cég, a részvényesek pedig osztalék helyett egy magasabb összegű tőkejuttatást kapnának.A Concorde elemzője szerint pont egy ilyen lépésre vártak, amivel a túlzott tőkét értékteremtő módon fel lehet használni. Azzal, hogy a tőkeleszállítást használja a cég a részvényesi készpénz-visszajuttatásra ahelyett, hogy az eredményből és az eredménytartalékból fizetne osztalékot, lehetővé teszi, hogy a következő években is fenntartsa a magas osztalékfizetést, miközben megmarad a lehetősége a nem organikus növekedésre és arra, hogy a szabályozói elvárásnál magasabb szinten tartsa a tőkemegfelelést.Mivel nincs új akvizíciós célpont a láthatáron és a korábbi remények, miszerint a Konzum támogatni tudja a CIG Pannónia expanzióját a belföldi biztosítási piacon, egyelőre nem váltak valóra, így a cég úgy döntött, hogy a tőkefelesleget, ami a tavalyi tőkeemelésből maradt, hatékonyabban felhasználja ahelyett, hogy alacsony hozamú bankbetétben és állampapírokban tartaná őket.A törvények értelmében osztalékot csak eredménytartalékból lehet fizetni, viszont tőkeleszállításkor az eredménytartalék mellett a tőketartalékot is fel lehet használni. A tőkeleszállítással javulni fog a sajáttőke arányos megtérülés (ROE) is, így jobban indokolható a CIG Pannónia jelenlegi, átlag feletti árazása (18,5-szörös P/E és 2,3-szoros P/BV).A Concorde elemzője szerint a biztosítótársaságnak vonzó az osztalékpolitikája (hogy legalább az éves profit 100 százalékát kifizeti osztalékként), ami értéket teremt a részvényeseknek.