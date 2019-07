Egészségügyi földcsuszamlás menti meg a kettészakadt magyar piacot?

A magán-egészségügyi piac aktualitásai a Portfolio konferenciáján! Nem érdemes kihagyni: ÁTTEKINTÉS

a magyar biztosítási szektor kilátásai nem túl izgalmasak,

az egészségbiztosításokkal kapcsolatos pozitív piaci kommentek egyelőre tükröződnek a biztosítók számaiban,

a nem-életbiztosítási piac legtöbb szegmensében 5% körüli éves díjbevétel-növekedés várható (a felfelé mutató, vagyis pozitív kockázatok nagyobbak a negatívaknál),

a legutóbbi jelek szerint a vezető biztosítók az életbiztosítási díjbevételek csökkenését tapasztalják. Ez azt mutatja, hogy hiányoznak az új ügyfelek, főleg más eszközosztályok, megtakarítások által teremtett verseny miatt,

a jövőben a biztosítások megfizethetősége is érdekes kérdés lehet.

Erősségek:

a szilárd szabályozói és pénzügyi infrastruktúra stabil működési környezetet biztosít a piac szereplőinek,

a nagy európai piacok közelsége (pl. Németország és Olaszország) határon átnyúló akvizíciókra és terjeszkedésre ad lehetőséget Magyarországon a multinacionális társaságok számára,

a többi közép-európai piachoz viszonyítva alacsony a biztosítási penetráció, ami lehetőséget jelent az üzleti növekedésre,

a CEE-régió egyik legmagasabb nyugdíjazási aránya erős fogyasztói bázist jelent az élet- és egészségbiztosítások számára.

Gyengeségek:

a magyar bérek hagyományosan alacsonyabbak más feltörekvő közép-európai országokhoz képest, és ez korlátozza az ügyfelek biztosítási kiadásait,

számos alapvető piaci szegmens (köztük az autóbiztosítások) erősen kompetitív, és ez intenzív (lefelé irányuló) árnyomást és alacsony díjnövekedést jelent,

a munkaképes korú lakosság csökkenése nyomás alá helyezi a fogyasztói keresletet, és különösen az autóbiztosítások értékesítésére hat negatívan,

multinaiconális biztosítók uralják a piacot, amelyek magas belépési korlátokat emeltek az új szereplőkkel szemben.

Lehetőségek:

nő a háztartások jövedelme és a foglalkoztatás, egyre többek számára téve elérhetővé a biztosításokat,

a magánegészségügy igénybevételének növekvő trendje hosszú távon az egészségbiztosítások iránti kereslet növekedését kell, hogy jelentse,

a pozitív foglalkoztatási trendek támogatják az egyéni balesetbiztosítások iránti keresletet, hiszen nő az aktív dolgozók számra,

az élet- és nem-életbiztosítási piac széttöredezettsége kis helyi társaságok felvásárlására ad lehetőséget.

Fenyegetések:

a Magyar Nemzeti Bank esetleges szigorító intézkedései csökkenthetik a lakossági hitelfelvételt és így az autó- és ingatlanbiztosítások iránti keresletet is,

a személygépkocsi-eladások lassulása csökkentheti az autóbiztosítások iránti keresletet,

az egyre szigorúbb szabályozás inkább az ügyfeleket, és nem a biztosítótársaságokat védi,

az eurózóna korábban becsültnél alacsonyabb növekedése rosszul jöhet a tőle függő magyar vállalatoknak, ami hatással lehet a vállalati biztosítások iránti keresletre.

Életbiztosítási kilátások: gyenge növekedés

A napokban jelent meg a Fitch Solutions jelentése a magyar biztosítási piacról, az elemzés 5 éves előrejelzést is ad a piac várható növekedéséről. Legfontosabb meglátásként a tanulmány megállapítja, hogyAz elemzőcég egy SWOT-analízisben is értékelte a magyar biztosítási piac helyzetét, bemutatva erősségeit és gyengeségeit, lehetőségeit és fenyegetéseit.Alacsony, évi 5% alatti éves díjbevétel-növekedés jöhet az életbiztosítási piacon a következő években. Bár a csoportos és a nyugdíjbiztosítások iránti kereslet növekedése látható, úgy tűnik, nincs jelentős tér az új ügyfélszám növelésére. Az alacsony háztartási jövedelmek mellett az említett megtakarítási verseny is korlátozó tényezőként hat a díjbevételekre. A növekedési kilátásokat érintő legnagyobb kockázat a Fitch Solutions szerint a magyar gazdasági környezet potenciális romlása, az előrejelzési időszakban évi 2-3%-os GDP-növekedést várnak az elemzők.

Nem-életbiztosítási kilátások: dinamikusabb növekedés

Egészséges, de nem túl izgalmas növekedést vár a nem-életbiztosítások területén a tanulmány. A vezető biztosítók közötti verseny az árakra lefelé, a szolgáltatási színvonalra felfelé hat. A stabil gazdasági növekedés növelheti a volumeneket és díjbevételeket a legtöbb szegmensben, a kockázatok inkább felfelé mutatnak, különösen az egészségbiztosítások esetében.