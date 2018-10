Egy sor pénzügyi törvényt módosít az Országgyűlés

Tállai András, a pénzügyi tárca államtitkára szerint a válság rávilágított a foglalkoztatói nyugdíjpiac gyengeségeire, ezért az erre vonatkozó irányelv módosítása indokolttá vált. A konstrukció számos tagja nincs tudatában annak, hogy nyugdíjjogosultságai nem garantáltak, és erre a költségek jelentős hatással bírhatnak - mutatott rá.A javaslat nagy hangsúlyt fektet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmények tagjainak tájékoztatására, amely többek között részletesebb számlakivonat megküldését és informatív honlap működtetését is jelenti.Tállai András hozzátette: az egységes foglalkoztatói nyugdíjpiac működésének elengedhetetlen része a határon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó egységes szabályozás. A vonatkozó irányelv újdonsága a határokon átnyúló átadás bevezetése, ami lehetővé teszi a jövőben egy nyugdíjkonstrukció más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézményhez akár más tagállamban történő átadását. A módosuló szabályozás biztosítja az intézmények hatékony felügyeletét, valamint a felügyelet együttműködését a tagállami szervezetekkel. Ezzel a változtatással uniós jogharmonizációs kötelezettségének tesz eleget Magyarországot, az átültetés határideje 2019. január 13. - közölte az államtitkár.Tállai András a módosítás másik pontjáról, az "értékpapírosítási" rendeletről elmondta: ez alapvetően olyan ügyleteket jelent, amelyek lehetővé teszik a hitelező vagy más kezdeményező - általában hitelintézet - számára, hogy újrafinanszírozzák hitelek, eszközök egy csoportját. Példaként említette a jelzálogot, az autólízinget, a fogyasztási hiteleket, a hitelkártyákat. Az eszközöket különböző kockázati kategóriákba sorolják a befektetők kockázatviselő képességére, illetve nyereségre vonatkozó igényei alapján.Kitért a módosítás azon pontjára is, amelyek a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényt, valamint az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényt érinti. Ennek indoka, hogy jövő ősztől a pénzforgalmi szolgáltatások terén újfajta szabályozott szolgáltatások jelenhetnek meg.A javaslat kis terjedelemben a hitelintézeti törvényt is érinti - jelezte Tállai András. Kiemelte: ennek részeként a hitelintézetek szanálhatóságának javítása érdekében - összhangban az uniós szabályozással - a csődtörvény alapján a hiteligények kielégítésén belül felállítanak egy sorrendet, megalkotva egy új, előre sorolt, de nem elsőségi hitelezői osztályt. A tervezett módosítások ahhoz is hozzájárulnak, hogy egy nehéz helyzetbe kerülő bank megsegítése ne az adófizetők pénzéből történjen - mondta.A fogyasztók fokozott biztonságát szolgálja az a változtatás, amely a biztosítási termékeket nem főfoglalkozásként értékesítőknek az eddiginél szigorúbb ügyfél-tájékoztatási kötelezettséget ír elő. Egyértelművé tennék, hogy ezen vállalkozásoknak csak egy megbízójuk lehet, aki felelősséggel tartozik tevékenységükért - közölte Tállai András.