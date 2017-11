Folytatódik a bedőlt magyar biztosító helyzetének rendezése

Akkor a vagyon így oszlott meg: a közel 41 milliárd forint összegű biztosítástechnikai tartalékkal rendelkező halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítási állományt a Pannónia Nyugdíjpénztár,

a valamivel több mint 2 milliárd forint összegű biztosítástechnikai tartalékkal rendelkező életbiztosítási és további 0,4 milliárd forint összegű biztosítástechnikai tartalékkal rendelkező halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítási járadékos állományt pedig a CIG Pannónia veszi át.



A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó, Dimenzió által közölt adatok 2016. október 31-ére vonatkoznak. A korábbi biztosítóegyesületi ügyfélvagyon nyugdíjpénztár számára történő átruházására egy tavalyi jogszabály-változás adott lehetőséget.

Az MNB közleménye nem szól róla, de 2017 februárjában a CIG Pannónia Életbiztosító és a Pannónia Nyugdíjpénztár konzorciuma nyerte a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület biztosítási állományának átruházására kiírt tendert, kérdés, hogy a vagyonátruházás ennek megfelelően folytatódhat, pontosabban megtörténhet-e.Akkor a vagyon így oszlott meg:A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó, Dimenzió által közölt adatok 2016. október 31-ére vonatkoznak. A korábbi biztosítóegyesületi ügyfélvagyon nyugdíjpénztár számára történő átruházására egy tavalyi jogszabály-változás adott lehetőséget.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatábana Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (Dimenzió egyesület) tevékenységi engedélyét. Ennek megfelelően a Dimenzió egyesület új biztosítási szerződést nem köthet, meglévő szerződéseit nem hosszabbíthatja meg, s azok kötelezettségeit nem növelheti.A jegybank a biztosítottak érdekeinek védelmében egyúttal, ennek lezárultáig pedig a biztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben a - tevékenységi engedéllyel már nem bíró - intézmény működtetésére. A felügyeleti biztosok mandátuma az állomány-átruházás eredményes, pénzügyi teljesítéssel zárult és az MNB felé igazolt lezárásáig tart.Mint ismert,. A jegybank ezután 2017. június 1-jétől helyszíni ellenőrzés mellett célvizsgálatot folytatott le a Dimenzió egyesületnél annak tisztázására, hogy annak tőkehelyzete megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, illetve a személyi, tárgyi feltételek is megvannak-e annak biztonságos további működéséhez. A vizsgálathoz kötődő ideiglenes intézkedésként a PSFN által kijelölt felügyeleti biztost rendelt ki az egyesülethez, illetve megtiltotta új biztosítási szerződések megkötését vagy a meglévők meghosszabbítását.Az MNB célvizsgálata megállapította, hogy. A jegybank ezért - az ilyen esetre vonatkozó, eltérést nem engedő törvényi rendelkezésnek megfelelően - döntött a tevékenységi engedély visszavonásáról és egyéb, szükséges intézkedések meghozataláról.A Dimenzió egyesület, megtakarításaik rendelkezésre állnak. A folyamatról a PSFN tájékoztatást nyújt, s annak lezárulta után 30 napon belül az átvevő biztosító vagy önkéntes nyugdíjpénztár is értesítést küld nekik. Ha egy ügyfél úgy dönt, az állomány-átruházás alatt is átléphet egy önkéntes nyugdíjpénztárba vagy visszavásárolhatja életbiztosítási szerződését. Az egyes ügyfelek személyes érdekei eltérők lehetnek, így célszerű a döntés előtt tájékozódni (pl. a visszavásárlás, átlépés anyagi terheiről, az adókedvezmény alakulásáról).