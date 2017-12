Így látja a biztosítók jövő évét a Moody's

A hitelminősítő szerint a gazdasági növekedés segíteni fogja a díjemelkedést a szektorban, különösen az alacsony penetrációjú Kínában és más feltörekvő piacokon, ahol a P&C díjbevételek mindössze GDP 1,5-2%-ára rúgnak (Magyarországon sem magasabb ez egyébként), szemben a világ 3% körüli átlagával.A tőkehelyzet várhatóan stabil marad, hiszen még a hurrikánok sújtotta amerikai biztosítók is döntően az eredményük terhére tudták kifizetni a legnagyobb természeti károkat, és nem sérült jelentősen a tőkehelyzetük.Az alacsony hozamkörnyezet azonban rossz hatással lesz továbbra is a marzsokra, a kamatok fokozatos emelkedése ellenére és a kockázatos befektetések felé látható elmozdulás ellenére. Az alacsony hozamok miatt a biztosítóknak a befektetések hozamai helyett elsősorban a biztosítási alaptevékenységből fakadó nyereségre kell hagyatkozniuk.A technológiai befektetések és innovációk javítani fogják a P&C üzletág hatékonyságát, de versenyt is generálnak, és bizonyos üzleti területeken csökkentik a kockázatközösségeket.