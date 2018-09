Itt az új magyar pénznem, a cseresznye

Egy közösségépítő biztosítási platform, amely az insurtech startapukkal ellentétben képes egy nagy múltú biztosító (jelen esetben az Uniqa) kártapasztalatait hasznosítani.

Kötetlen, vagyis nem igényel hosszú távú elköteleződést, a Spotifyhoz hasonlóan "ha fizetek, szól a zene (van biztosítás), ha nem fizetek, nem szól a zene". Abban bíznak, hogy a szolgáltatás olyan jó lesz, hogy az ügyfelek nem fognak leiratkozni, másrészt havi díjas a biztosítás, ezek törlési rátája semmivel sem rosszabb a többinél a tapasztalataik szerint.

Automatizált az ügyintézés egy Emma nevű chatbot segítségével, amely az elején 11 kérdés chates megválaszolása után ajánlatot ad lakásbiztosításra, casco biztosításra és balesetbiztosításra, leegyszerűsített nyelvezet használatával (pl. nem azt mondja, hogy 10% az önrész, hanem hogy a biztosító 90%-ot fizet). Ha valamelyik ajánlat tetszik, egy egyszerű, kártyás fizetési mód segítségével fizethet az ügyfél.

A Cherrisk olyan játékokat tartalmaz, amelyek jutalmazzák az ügyfelet, ha valamilyen módon csökkentik kockázataikat, pl. időben autógumit cserélnek. Ezt szolgálja a biztosítás belső pénzneme, a cseresznye. 1 cseresznye 1 forintnak feleltethető meg, és nemcsak a következő havidíj csökkentésére, hanem egy crowdfunding platform segítségével különböző közösségi célok támogatására is felhasználhatók.

"Élménnyé teszi" a kárrendezést: az Uniqa Biztosítónál (a piacon elsőként) alkalmazott videós kárrendezést "agilis fejlesztéssel" egy szinttel feljebb léptetik, az ügyfelek visszajelzése alapján nem applikáción, hanem egy a böngészőn keresztül egy kiküldött linken keresztül zajlik. Minden egyes kártípusra külön felépített folyamatot dolgoztak ki, amit előre lát az ügyfél, így saját maga kárügyintézőjévé válik.

A terméket 4 körben 135 emberen tesztelték, a 4242 feltett kérdésre adott válaszok alapján a modell 40%-át kikukázták, majd újragondolták. Egy 3000 fő ügyféligény kutatásban pedig arra jutottak, hogy egyszerű, gyors, kötetlen legyen, és szolgáltasson, ha gond van. A Cherrisk csapatának nagy része nem a biztosítási piacról érkezett.

A Cherrisk-kampány a jövő héten új szakaszába lép, a működése hétfőn indul el. A jövő év végéig több tízezres ügyfélszám elérése a cél.

A biztosító jelentős költségmegtakarításra számít az adminisztrációs díjak és az értékesítési költségek megspórolásából, pénzügyi értelemben ez lehet a Cherrisk tartós működőképességének a titka.

Kurtisz Krisztiánnal készült interjúnk további részletekkel itt olvasható:A budapesti sajtóeseményen Wolfgang Kindl, az Uniqa International vezérigazgatója kiemelte: a Cherrisk nem egy marketingcég ötlete, hanem "saját szívükből jön", a biztosítócsoport versenypozíciójának erősítésében a következő logikus lépés. A Cherrisk ma egy olyan projekt, mint amilyen 1997-ben az Uniqa nemzetközi terjeszkedése volt, a régiós terjeszkedés révén mára közel 6 millió ügyfellel és 15 régiós piaccal rendelkeznek. A pilotprojekt helyszíne Magyarország, sikeres működés esetén más országokban is kipróbálják.A Cherrisk feltalálója Kurtisz Krisztián, a magyar Uniqa Biztosító vezérigazgatója, aki arról beszélt, hogy nagyon megváltoztak a fogyasztói szokások, elég az Uberre, az Alibabára vagy az Amazonra gondolni, és nincs ez másként a biztosításokban sem. Az Uniqa is kimozdult a "komfortzónájából." A kampány során több mint ezren regisztráltak a Cherrisk szolgáltatására, amely abból indul ki, hogy a legfiatalabb ügyfelek nem a személy tanácsadásban és nem is az online összehasonlító portálokban gondolkodnak, hanem a biztosítók saját online felületét használják a legszívesebben.A Cherrisk lényege Kurtisz Krisztián előadása alapján:Az ügyfelek is hasznot húzhatnak az alacsony költségszintből: a legtöbb szegmensben a többi Uniqa-biztosításnál kedvezőbb díjszabással találkozhatnak az ügyfelek. Az Uniqa tapasztalatait és az alacsonyabb költségszintet is figyelembe veszik a kezdeti árazásnál, önálló eredménycélokkal fog rendelkezni a Cherrisk - árulta el Kurtisz Krisztián a Portfolio kérdésére.