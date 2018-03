Folytatódik a kötvényhozam-emelkedés, ami a biztosítóknak kifejezetten jó hír, hiszen a garantált termékeik hozamait és a bevételeiket is javítja - véli Vágó Attila, a Concorde Értékpapír vezető elemzője. A szakember a világgazdaság jelenlegi anomáliáiról is beszélt a Portfoio Biztosítás 2018 konferenciáján és arról is, mikor várható a következő komolyabb részvénypiaci visszaesés.

tovább a cikkhez...