Megvan, melyik biztosítónak fájhat a Notre-Dame leégése

Nem volt biztosítása a Notre-Dame épületének - nyilatkozta a MarketWatch nak Franciaország New York-i konzulátusának szóvivője. 1905 óta minden vallási célú épület a francia állam tulajdonában van az országban, övé a fenntartás és a felújítás felelőssége is, más országokhoz hasonlóan nem jellemző, hogy biztosítást köt a saját tulajdonában álló ingatlanokra.A legnagyobb francia tulajdonú biztosító, az Axa viszont a Europe Echafaudage és a Le Bras Frèses építési vállalkozókkal felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett, a két társaság részt vett a párizsi katedrális felújítási munkálataiban. Zajlanak a vizsgálatok azzal kapcsolatban, volt-e nekik felelősségük a székesegyházban keletkezett tűz kialakulásában. Ha volt is, feltehetően nem remélhet többet a francia állam ebből néhány millió eurónál, ameddig e kis cégek biztosítási fedezete kiterjed. A biztosító közleménye szerint együttműködnek az állami hatóságokkal az eset vizsgálatában, egyelőre a közvélemény türelmét kérik.Az Axa művészeti divíziója egyes (a tűztől valószínűleg jórészt megmenekült) műemlékek és ceremoniális tárgyak biztosításában is részt vett, kitettségének mértékét egyelőre nem tudni. A biztosító kedden azt is közölte, hogy 10 millió euróval szeretne hozzájárulni az újjáépítéshez.Emmanuel Macron francia elnök közölte: 5 éven belül teljesen újjáépítenék a súlyos károkat elszenvedett párizsi katedrálist.