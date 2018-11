Nagy osztalék jöhet a CIG Pannóniánál

A Konzum idei tőkeemelésének köszönhetően a CIG Pannónia bőséges saját tőkével rendelkezik, így nem tűnik irreálisnak a terv. A társaság idei profitja pedig 2 milliárd forint körül lehet, ezzel 21 forint körüli részvényenkénti osztalékra számíthatnak a részvényesek, ami a jelenlegi 425 forintos árfolyam alapján 5% körüli osztalékhozamot jelent. Ezek a számok nagyon hasonlítanak a Magyar Telekoméhoz. Mivel a Konzum részesedése 25% a CIG Pannóniában, a társaságra félmilliárd forint körüli osztalék juthat.

A CIG Pannónia igazgatósága úgy határozott, hogy "amennyiben a társaság szavatolótőke és likviditási helyzete arra lehetőséget teremt", a rendelkezésre álló adózott eredmény 100%-ának kifizetését javasolja osztalékként a társaság részvényeseinek.Döntöttek a vagyonbiztosító érdekeltség, a CIG EMABIT alaptőkéjének 1,5 milliárd forintos felemeléséről is. Módosították az EMABIT osztalékpolitikáját is, így a vagyonbiztosítási érdekeltség is az adózott eredménye 100%-át fizetheti ki anyavállalatának. Az osztalékfizetés hatására az EMABIT szavatoló tőke megfelelése nem csökkenhet 160% alá.