Nyugdíjra gyűjtesz? - Rossz hírünk van, sok pénzt buktak a pénztárak

Az önkéntes nyugdíjpénztárak nettó hozamvesztesége szektorszinten a záró vagyonnal súlyozva 2018-ban átlagosan -1,8% volt - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból, amelyek az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tavalyi éves, illetve az elmúlt 10 és 15 évnyi időszak hozamrátáit mutatják be.Az MNB friss adatai alapján összeszedtük,hogy a legnagyobb vagyont kezelő önkéntes nyugdíjpénztárak, illetve a megmaradt négy magánnyugdíjpénztár portfóliói milyen nettó hozamokat értek el tavaly:

A fenti listán mindössze öt olyan önkéntes pénztári portfólió van, amely 2018-ban nulla feletti nettó hozamot tudott elérni tagjainak.

A legnagyobb mínuszt tavaly a fenti önkéntes pénztári portfóliók közül az OTP Dinamikus portfóliója érte el több mint 6,9%-os veszteséggel.

A magán-nyugdíjpénztári portfóliók között a Budapest, az MKB és a Szövetség klasszikus portfóliója hozott nulla százalék felett, és az MKB növekedési portfóliója hozta a legrosszabb teljesítményt mínusz 2,33%-kal.

Mi állhat a rossz teljesítmény mögött?

Csökkent a pénztártagok száma is

A bővebb listát ezen a linken lehet elérni.A visszaesés elsősorban a nemzetközi tőkepiacokon megfigyelhető növekvő volatilitásnak az eredménye, de szerepet játszott benne a hazai tőkepiac megtorpanása, illetve a kötvény leértékelődés is. Az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók esetében a 10 éves nettó hozamráták záró vagyonnal súlyozott átlagos értéke 7,41 százalék volt, ami 4,67 százalék infláció feletti reálhozamot jelent - írja az MNB.A tavaly romló nemzetközi befektetői hangulatot főként a jelentős jegybankok monetáris politikájával kapcsolatos várakozások, a nemzetközi kereskedelempolitikával, az olasz költségvetést övező vitával, a Brexit megállapodással, s a világgazdasági növekedés lassulásával kapcsolatos bizonytalanságok befolyásolták. A Budapesti Értéktőzsde indexe (BUX) -0,61 százalékot esett tavaly, a hazai állampapír piacon csak az egy éven belüli lejáratú értékpapíroknál lehetett szerény (RMAX: 0,31 százalék) pozitív hozamot elérni. A hosszabb lejáratú magyar állampapírok árfolyamváltozása (MAX: -0,95%) éves szinten negatívba fordult át a hozamemelkedés hatására.A vagyonkezelők az emelkedő hozamelvárásokra jellemzően a kötvényportfólió hátralevő átlagos futamidejének (duration) csökkentésével reagálnak, mert így kevésbe lesz érzékeny az árfolyam a piaci hozamváltozásra. Így csökkentették az árfolyamkockázatot a pénztári vagyonkezelők is, hiszen az elmúlt évben mintegy 12 százalékkal, 4,3 évről 3,8 évre csökkent a hátralévő futamidő szektor szinten.Tavaly december végével 1,134 millió tagja volt az önkéntes nyugdíjpénztáraknak, ami az előző negyedévhez képest közel kétezer fős létszámcsökkenést jelent. A tavalyi negyedik negyedévben 7960 új taggal bővült a szektor, de ez sem volt elég a kilépők és a nyugdíjba lépők számának ellensúlyozására. Az év egészében összesen négyezer fővel csökkent az önkéntes pénztárak taglétszáma.

A pénztári portfóliókban az állampapírok aránya továbbra is a legnagyobb, 62%-ot tesz ki, ezt követik a befektetési jegyek, 25%-kal. Az előző negyedévhez képest még növekedett is az állampapírok súlya a teljes kezelt vagyonon belül. A részvények súlya alig 6%, igaz, sokszor a kockázatosabb kitettségüket ETF-eken, részvényalapokon keresztül veszik fel a nyugdíjpénztárak. Ez persze plusz költségterhet is jelent, hiszen ha más alapokba fektetnek, ezeknek a vagyonkezelési és tranzakciós díjait is ki kell fizetni.