Összeállt a lista: ismerd meg Magyarország legnagyobb biztosítóit!

Díjbevétel

A 2017-es szektorszintű és egyedi adatok még nem jelentek meg, ezért a 2016-os MNB-statisztikák alapján mutatjuk most be a hazai biztosítók rangsorát négy szempont (díjbevétel, saját tőke, nyereség/veszteség és eszközállomány) alapján. Mindegyik szerint a 10 legnagyobb biztosítót gyűjtöttük listába.A Magyarország legnagyobb biztosítója címért az Allianz és a Generali vetélkedik, a küzdelemből, ha nem is sokkal, az elmúlt években az Allianz került ki győztesen, legalábbis 2016-ig. A biztosító nem-élet üzletága (főleg a társaság erős gépjárműs múltjának köszönhetően) jóval erősebb, mint az életbiztosítási, és a Generalinál is inkább ez az erősebb láb. Tisztán életbiztosítóként az NN, tisztán nem-életbiztosítóként pedig a Wáberer található még a tízes listán.

Saját tőke

A tulajdonosok által elhelyezett és visszaforgatott befektetés összege szempontjából is hasonló a helyzet, az Allianz a legnagyobb saját tőkéjű piaci szereplő 50 milliárd forint közeli tőkéjével. Az Uniqa és az Union fenti helyét ezen top10-es listán a Grawe és a CIG foglalta el.

Profit

A biztosítók elsősorban a szó szoros értelmében vett biztosítási tevékenységből (és nem elsősorban leánycégeik osztalékaiból) élnek, ezt mutatja a biztosítástechnikai eredményük nagy aránya adózás utáni eredményükhöz képest. Az Allianz 13 milliárdos, az Aegon 11 milliárdot közelítő, a Generali pedig több mint 9 milliárd forintos profitot ért el 2016-ban, ezzel ez a három biztosító adta a teljes szektor nyereségének több mint 70%-át.

Eszközök

Érdemes egy pillantást vetni a biztosítók mérlegére is, amelynek eszközoldalát háromfelé osztottuk az alábbi ábrán: egyrészt a unit-linked életbiztosításokba fektető ügyfelek befektetéseire, másrészt a biztosítók (főleg kockázati típusú vagyon- és életbiztosításokból képzett) saját befektetéseire, illetve az egyéb eszközökre. Jól látszik, hogy a legnagyobb befektetési egységgel kombinált életbiztosítási tartalékot az NN, a Groupama és a Generali kezeli, de az Uniqa, a K&H, a CIG és az Aegon is erős e téren. E kezelt ügyfélállománynak köszönhetően az életbiztosítási üzletágak mérlege jellemzően jóval nagyobb a nem-életbiztosításiakénál.