Pálya szélére küldik külföldről a magyar biztosítókat?

Hogy teljesít a biztosítási piac, hogy teljesíthetne jobban?

Sikeres a biztosítási piac a költségmenedzsmentben, de (ekkora bérnyomás mellett) meddig?

Mennyire gyenge a lakásbiztosítási verseny?

Miért van szükség a biztosítók tervezett garanciarendszerére?

A rendezvény biztosítóvezéri panelbeszélgetésében egyebek mellett az alábbi témákról volt szó.A globális számok jók (tavaly több mint 7%-kal nőtt a biztosításpiaci díjbevétel - a szerk.), de amely területeken nagy a magyar biztosítási piac lemaradása, ott mindenhol nehéz a pálya. Az egészségbiztosítási piac jelenlegi működési környezetéhez képest csoda például e szegmens kétszámjegyű növekedése - mondta Pandurics Anett, a Posta Biztosító vezérigazgatója. Kádár Gabriella, a CIG Pannónia vezérigazgatója saját céljaik között az organikus növekedés mellett az akvizíciós célpontok felkutatását is fontosnak nevezte. Kisbenedek Péter, az Allianz elnök-vezérigazgatója szerint a nagy, közepes és kis biztosító teljesítményét másképp kell értelmezni.Sokat tettek a költséghatékonyságért a magyar biztosítók, de nemzetközi összehasonlításban még mindig magas a költségszint - hívta fel a figyelmet Kisbenedek Péter. Szerinte lesznek olyan piaci szereplők, akiknek a költséghányada akár csak a fele lesz a már piacon lévőkéhez képest, ezt tekinti a legnagyobb kihívásnak. A biztosítóknak erre reagálniuk kell, ugyanis a pálya szélére kerülnek. Ma már a korábban sikeres online alkuszok is a veszélyeztetett kategóriába sorolhatók. A technológia eltérő alkalmazása (pl. mesterséges intelligencia a kozkázatelbírálás területén) tovább nyithatja az ollót az egyes biztosítók profitabilitása között is, hiszen az innovatív biztosítók kaphatják ezáltal a jobb ügyfeleket. Pandurics Anett szerint a magyar piac mérete hátrány, túl kicsi a piac a legdrágább digitális Kicsi piacra egzotikus nyelven applikációt fejleszteni nem nagyon éri meg, nem véletlen tehát, hogy nem minket támadtak meg eddig kívülről.Az MNB szerint ugyanis gyenge, és változtatni kellene. A biztosítási szakma természetesen nem mindenben ért egyet e téren a felügyelettel. Az ügyfelek jelentős része elégedett a meglévő lakásbiztosításával, nagy a márkahűség szerepe, egészséges fedezetekkel rendelkezik a piac, káros lenne szükségtelen árverseny és egyfajta fedezeterodáció okozása. A bizalmat növelő, minőségbiztosítási pecsétet jelentő megoldásra van szükség, ha viszont rosszul csináljuk, ebből nagy baj is lehet - fogalmazott Pandurics Anett. Kisbenedek Péter szerint sokkal lassabb mozgású piacról van szó, mint a gépjárműbiztosítások esetében, nem szabad zűrzavart okozni. A lakásbiztosítások piacán nincs baj, szó sincs túlzott díjakról, a lakásbiztosítások olcsók.Rengeteg védőháló és védővonal van most már a szektor életében, így hogy ezek elbuknának, annak a valószínűsége nagyon kicsi. De nem nulla, ezért érdemes beszélni arról, hogy egy nem túl drága, a termékek versenyképességét nem aláaknázó garanciarendszert miként lehetne megvalósítani - mondta Pandurics Anett. Egy csomó részletkérdésben nem értenek egyet a tárgyalófelek, de áthidalhatók a különbségek - derült ki a panelbeszélgetésből.