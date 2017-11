Pár éven belül egységes biztosításvédelmi rendszer érkezhet az EU-ba

A garanciák akkor is védelmet nyújtanak az ügyfelek számára, ha a biztosítók nem tudják teljesíteni a vállalt kötelezettségeiket. Gabriel Bernardino, az EIOPA elnöke szerdán egy biztosítási felügyeleteknek rendezett konferencián kifejtette, hogy jelenleg az Európai Unióban a biztosítási garanciák finanszírozása, funkciója és lefedettsége is jelentősen eltér. Ezek a különbségek leginkább a határon átnyúló szerződések kezelésénél okozhatnak problémákat.Bernardino hozzátette, hogy a felügyelet már megkezdte a lehetséges módszerek kidolgozását és 2018-ban az EIOPA egy konzultatív dokumentumot hoz nyilvánosságra az eredményeiről. Korábban a szervezet azt is hangsúlyozta, hogy a bajba jutott biztosítók helyzetének kezelésére is fontos lehet egy egységes rendszer kialakítása.Az EIOPA elnöke a konferencián arról is beszélt, hogy a Brexit hatásaira a biztosítóknak időben fel kell készülniük, és a jelenlegi szabályozási keretek között mindent meg kell tenniük a kockázataik csökkentése érdekében.(Reuters)