Sosem volt még ennyi nyugdíjmilliomos - Hogy csinálják?

Mi az a 401(k) nyugdíjprogram?

Az USA-ban egy elég népszerű vállalati nyugdíjprogram a 401(k), ahol a munkavállaló egy meghatározott összeget tesz félre a fizetéséből, ehhez pedig a munkáltató is hozzájárulhat pénzzel. Az ilyen típusú megtakarításra adójóváírás is jár, jellegét tekintve lényegében egy hozzájáruláson alapuló (DC) nyugdíjprogramról beszélünk.

Mi az az IRA?

Az IRA az USA-ban egy adókedvezménnyel járó magánnyugdíjalapot jelent, ennek több formája is létezik, de a tradicionális eset az, amikor a befizetésekre a nyugdíjra gyűjtő adókedvezményt kap mindaddig, amíg a nyugdíjba vonulásig elkezdi felhasználni a számlára gyűjtött pénzt.

A friss adatok szerintvalamelyik nyugdíj-előtakarékossági számlán: a 401(k) vállalati nyugdíjprogramban lévő nyugdíjmilliomosok száma 196 ezer főre nőtt a vállalatnál, szemben az előző évi 180 ezerrel, és ezzel megdöntötte a 2018 harmadik negyedévében felállított 187,4 ezer fős rekordot is.Mindemellett nőtt a magánnyugdíjalapban gyűjtő dollármilliomosok száma is: Az ún. IRA-számlákon gyűjtők között 179,7 ezer olyan számlatulajdonos van, akinek a megtakarítása eléri vagy meghaladja az egymillió dollárt, ez jóval magasabb, mint az első negyedévben mért 168,1 ezer fő, ráadásul ez is rekordot jelent a tavalyi harmadik negyedévben mért 170,4 ezres számhoz képest.Hogy magyar példát is hozzunk: a Pénztárszövetség második negyedéves adatai szerint (az MNB adataira még pár napot várni kell), tehát, az viszont kevésbé jó hír, hogy az önkéntes pénztárak taglétszáma fokozatosan csökken.

A nyugdíjra félretett pénz is nőtt

A Fidelity adatai szerint a, a 401(k) számlákon lévő megtakarítások átlagos összege 106 ezer dollár volt június végén, ami 2%-kal magasabb, mint a március végén mért 103,7 ezer dollár és mindössze 500 dollárral marad el az előző rekordtól.Az IRA-számlán gyűjtött átlagos megtakarítás összege 3%-kal 110,4 ezer dollárra nőtt az előző negyedévhez képest. A tanulmány szerint a negyedéves alapon mért növekedés a megtakarításokban főként annak köszönhető, hogy az áprilistól júniusig tartó időszakban a részvénypiacok jól szerepeltek, a Dow Jones 2,6%-kal nőtt, az S&P pedig közel 4%-kal került feljebb.

Azért a munkáltatók sem tétlenkednek

Az alapkezelő és befektetési szolgáltató megnézte azt is, hogyan alakul azoknak a nyugdíjmegtakarítása, akik már közelebb vannak a nyugdíjhoz, illetve akik már régebb óta takarítanak meg egyik-másik számlán., ez 411%-kal több, mint a tíz évvel ezelőtti második negyedévben mért érték. Ebből a növekedésből 38% a folyamatos nyugdíj-hozzájárulásnak köszönhető, 62%-a pedig a piaci teljesítménynek.Sokat segít az amerikaiaknak a nyugdíjra gyűjtésben az is, hogy a munkáltatók több mint harmada mostanra automatikusan rakja be új dolgozóit is a 401(k) programba, ráadásul egyre több az olyan munkahely, amely magasabb hozzájárulást fizet dolgozói után a nyugdíjszámlára. A Fidelity szerint 5 munkáltatóból egy már 6%-os hozzájárulást fizet dolgozója után, de a cég szerint ezt a dolgozónak úgy kellene kiegészítenie, hogy összességében 15%-ot adjon ki a munkás évek alatt ahhoz, hogy abból nyugdíjas korra elegendő pénz gyűljön össze.Az pedig külön jó hír, hogy a munkavállalók maguk is egyre többet tesznek félre nyugdíjra: az átlagos hozzájárulás a második negyedévben 8,8%-ra nőtt, ez szintén rekord magasnak számít., ez utóbbi növekedésében a cafeteria-rendszer változása sem sokat segít. Igaz, a Pénztárszövetség szerint a második negyedévben ismét nőttek a munkáltatói befizetések, az előző negyedévhez képest 33%-kal, de éves összevetésben még ezzel együtt is jelentős a visszaesés.