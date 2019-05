Vizsgálja az MNB a Quantist

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból korlátozott terjedelmű célvizsgálatot folytat a QUANTIS Consulting Zrt. (volt BROKERNET Zrt.) többes ügynöknél. Vizsgálata során a jegybank a 2017. január 1-jétől kezdődő időszakot, s egyebek közt a közvetítőnek az összeférhetetlenséggel, érdekkonfliktusok kezelésével kapcsolatos belső szabályozását tekinti át.Eljárása során az MNB megállapította, hogy a QUANTIS Consulting közvetett tulajdonosa egyidejűleg tulajdonos a - Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást nyújtó - szlovákiai NOVIS biztosítóban is. Ezt és egyéb megállapított szempontokat (így az ösztönzőket, az ösztönzési rendszer egyes jellemzőit) nyilvánvalóan tekintetbe kell venni annak értékelése során, hogy a közvetítő körülményei milyen módon befolyásolhatják tevékenysége végzését, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás minőségét.Az MNB jogsértésként azonosította, hogy a QUANTIS Consulting nem vett megfelelően figyelembe minden szükséges körülményt az - egy európai uniós rendelet alapján kötelezően elkészítendő - összeférhetetlenségi szabályzatának kialakítása során, holott a vonatkozó előírások megsértése ügyfélsérelmet is eredményezhet.Az MNB mindezek miatt ma közzétett végzésében ideiglenesen felfüggesztette a NOVIS Biztosító biztosítási alapú befektetési termékeinek a QUANTIS Consulting általi értékesítését. A felfüggesztés az összeférhetetlenségi előírásoknak való dokumentált megfelelésig, de legfeljebb az MNB célvizsgálatának lezárultáig tart.Az MNB korábban, 2017 május 18-án már hozott elmarasztaló intézkedést a QUANTIS Consultinggal szemben, határozatában 52,5 millió forint bírságot is kiszabva többek között az egyes életbiztosítási ügyfélszerződések megszüntetését és újak megkötését célzó jogsértő közvetítői gyakorlata, illetve ehhez kötődően az ügyfeleknek nyújtott elégtelen szakmai tájékoztatása miatt.Mint emlékezetes, a jegybank 2018. július 4-én közzétett végzésében ideiglenesen felfüggesztette a NOVIS Biztosító több, Magyarországon terjesztett, befektetési egységekhez kötött élet-, illetve nyugdíjbiztosítási termékének értékesítését. E felfüggesztés legkésőbb a biztosítónál szintén folyamatban lévő célvizsgálat lezárultáig, vagy ezt megelőzően addig marad érvényben, amíg a NOVIS Biztosító termékértékesítési dokumentumaiban világos, pontos és közérthető tájékoztatást nem ad e biztosítások kapcsán az ügyfél által befizetett tőke megőrzésére, illetve hozamra vonatkozó vállalása tényleges tartalmáról. Jelen intézkedés a korábban felfüggesztett termékek mellett az azóta bevezetett és közvetített valamennyi NOVIS terméket érinti.