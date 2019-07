Babaváró hitel, kibővített CSOK: itt tényleg minden kérdésedre választ kapsz

Július 16-án, kedden több száz érdeklődő számára tartottuk meg országos családtámogatási roadshow-nk első rendezvényét Budapesten. Csakúgy, mint az első alkalmon, a következő állomásokon is a Portfolio és a Takarék Csoport szakértői válaszolnak az érdeklődők kérdéseire, legyen szó négyszemközt vagy a közönség előtt felvetett dilemmákra. Itt tényleg mindenről szó lesz, ami a babaváró hitellel, a kibővített CSOK-kal (például a falusi CSOK-kal) és a július 1-jétől élő új családtámogatásokkal kapcsolatos.A roadshow következő állomásai az alábbiak:Július 18: Debrecen ( részletek itt ),Július 23: Győr ( részletek itt ),Július 25. Szeged ( részletek itt ),Július 30. Pécs ( részleteket itt ).A Portfolio várakozásai szerint nem áll meg az árnövekedés a lakáspiacon olyan tényezők hatására, mint az áfanövekedés, a dráguló kivitelezés, az új támogatások megjelenése, a rekordalacsony kamatozású hitelek növekedése és az ingatlanpiaci keresletbővülés. Éppen ezért nem érdemes halogatni a saját célra vásárlást - hangsúlyozta előadásában. A támogatások és a felvehető hitelek kombinációjával még megoldható az új vagy használt ingatlan megvétele, ha teljesülnek a feltételek. A költözni vágyók nagyobb része azonban még a megnövekedett forrásokkal együtt sem tud vagy akar új otthont venni, ezért a szakértő arra számít, hogy ők inkább az újszerű (6-10 éve épült), korszerű, jó állapotú lakások iránt fognak érdeklődni. Utalt rá, hogy a befektetési célú vásárlásnak immár nagyon erős versenytársa akadt az új állampapír személyében, így a befektetők aránya vélhetően jelentősen csökkenni fog, ami némileg visszafogja az általános lakáspiaci áremelkedést.

elmondták: munkatársaik országszerte 750 bankfiókban és a mobil Takarék-buszokban is várják az ügyfeleket. Az ügyintézők nagy tapasztalattal rendelkeznek az állami támogatású termékek értékesítésében, hiszen a szintén állami támogatású CSOK-ból minden negyediket a Takarék Csoport folyósítja.A Babaváró Hitel esetén a CSOK-kal ellentétben nem kell nyilatkozni a vállalt gyermekek számáról, a támogatás mértéke azonban a születendő gyermekek számával folyamatosan nő. Érdemes alaposan átgondolni, és átbeszélni egy szakértő ügyintézővel a hitelfelvételt a céloktat, annak érdekében, hogy az ügyfél a legoptimálisabban használja ki a Babaváró Hitel nyújtotta kedvezményes lehetőségeket, mérlegelve azt, hogy egy kisebb összegű cél megvalósítására alkalmasabb lehet egy kedvező kamatozású személyi kölcsön, még egy nagyobb cél megvalósításához előnyösebb lehet a Babaváró Hitel felvétele és inkább majd arra vegye igénybe, szem előtt tartva azt, hogy ez a kedvezményes lehetőség, csak egyszer vehető igényelhető. A jogszabályban megjelölt jogosultsági feltételeken túl csak olyan igénylőkkel köthető Babaváró kölcsönszerződés, akiket a hitelintézet saját belső bírálati szabályai szerint hitelképesnek minősít.

Ha valaki preferált kistelepülésen igényelne támogatást, választhatja akkor is a normál, nem Falusi CSOK-ot, ha épp az kedvezőbb számára. Falusi CSOK esetén is lehet gyermeket vállalni, és 2 gyermek 8 éves vállalása esetén itt sem 4 évente kell eleget tenni a gyermekvállalási kötelezettségnek, a szabályok elégséges teljesülésnek fogadják el, ha a 7. év végén születik egy ikerpár. 2019. július 1-je óta minden lakáscél esetén igényelhető a kedvezményes kamatozású, 3%-os kamattámogatott kölcsön is, kivéve a normál CSOK-os bővítés!A tartozás csökkentő támogatás összege a harmadik gyermek esetén 4 millió forintra emelkedett, de a támogatás pontos összegét minden esetben a járási hivatal határozza meg - hangsúlyozták.