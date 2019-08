Bombabiztos lakáshitelt akarsz? Nagyszerű hír érkezett!

Egyelőre nem igazolta eddig az élet a lakáshitelesek kamatemelési félelmeit, az intézményi állampapír-hozamok az elmúlt hetekben tovább csökkentek, és a bankok is inkább csökkentettek, mint emeltek kamataikon. Ennek ellenére arra számítunk, hogy a biztonságra törekvés továbbra is meghatározó lesz a hazai lakáshitel-felvevők esetében, így továbbra is a fix kamatozású lakáshitelek iránt támaszt keresletet a lakosság. 2019 első felében az új lakáshiteleknek már csak a 4 százaléka volt változó kamatozású, 72%-át pedig 5 évnél is hosszabb kamatperiódus mellett vették fel a háztartások.

az öt legjobb 5 téves kamatperiódusú lakáshitel átlagkamata átlagosan 22 bázisponttal,

az öt legjobb 10 éves kamatperiódusú lakáshitel átlagkamata átlagosan 21 bázisponttal

Nem véletlenül: az utóbbi években a fix kamatozású hitelek is sokkal olcsóbbak lettek. Az öt, tíz éves és a még hosszabb kamatperiódusú lakáshitelek kamatszintje július közepe óta tovább csökkent mára: számításaink szerintcsökkent.A Bank360 gyűjtése és a Pénzcentrum kalkulátora alapján több (rövidebb és hosszabb) kamatperiódusra is összegyűjtöttük a legjobb ajánlatokat. 300 ezer forintos nettó jövedelmet, 10 millió forintos hitelösszeget és 20 éves futamidőt vettünk alapul.3 hónapos kamatperiódus mellett az Oberbank terméke lett a legkedvezőbb, kamata alig haladja meg a 2%-ot. A nagybankok közül a K&H Bank áll az élen.

6 hónapos kamatperiódus mellett az Erste Bank 2,88%-os kamatozású terméke a legkedvezőbb kamatozás szempontjából, a THM alapján viszont a Budapest Bank áll az élen.

12 hónapos kamatperiódus esetén a CIB Bank 2,73%-kal kínálja legjobb lakáshitelét, de a K&H sem sokkal marad el tőle.

5 éves kamatpieródus mellett az Oberbank ajánlata a legjobb még mindig 3% alatti kamattal, a nagyobbak közül a Takarék Csoport is ott van nyomában.

10 éves kamatperiódus esetén szintén az Oberbank végzett az első helyen 3,7% alatti kamatával, THM alapján a Budapest Bank, kamat alapján az UniCredit Bank követi őt.

Végig fix törlesztőrészlet mellett a korábbiakhoz hasonlóan az UniCredit és a K&H kínál kedvező, az MKB és az OTP Bank pedig kevésbé kedvező konstrukciót.

Személyre szabott hitelkalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.