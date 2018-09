Eltűnik a 3 évig, és jön a 15 évig fix fogyasztóbarát lakáshitel

A jegybank az egyre népszerűbb fogyasztóbarát hitelek új típusának bevezetésével is ösztönzi a hosszabb fix kamatperiódusú, s így biztonságosabb jelzáloghitelek terjedését. Az ügyfelek újonnan kötött, éven túli kamatperiódusú lakáshitel-szerződéseinek csaknem 60 százaléka már fogyasztóbarát konstrukció.A cél a hosszú távon biztonságos jelzáloghitelek elterjedésének további ösztönzése, amelyek kiszámíthatóságát a minél hosszabb kamatrögzítés garantálja. E lakáshitelek - alacsonyabb kamatkockázatuknak köszönhetően - a szintén októbertől alkalmazandó, a kamatperiódusok szerint megkülönböztetett jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) számításánál is a legkevésbé kockázatos termékek közé sorolandók.Októbertől a bankok már nem kínálhatják eddigi, 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással rendelkező MFL konstrukciókat. Ezen termékek részesedése meglehetősen alacsony volt, a legutóbbi, 2018. júniusi adatok szerint az újonnan folyósított fogyasztóbarát lakáshitelek több mint 95 százaléka ennél hosszabb kamatrögzítésű. Az eddig megkötött 3 éves MFL konstrukciók feltételei a megkötött ügyfélszerződések szerint változatlanok.Az MFL az elmúlt egy évben a lakáshitelek teljes hiteldíj-mutatójában (THM) bekövetkezett csökkenésnek a többi jegybanki programmal együtt egyfajta katalizátora is volt: a konstrukciók THM-je mintegy 1,1 százalékponttal alacsonyabb a minősítéssel nem rendelkező, hosszabb kamatperiódusú lakáshitelekhez viszonyítva, ami a teljes futamidő alatt több százezer forintos megtakarítást jelent.