Felélesztett egy piacot az MNB, és most teljesen fel is borítja

Tavaly októbertől a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatót (JMM) 15%-ról 20%-ra emelték, emellett a bankcsoporton belüli jelzáloglevél-jegyzés is csak korlátozottan számít bele a JMM-mutatónak való megfelelésbe.

Egy másik fontos történés, hogy tavaly október eleje óta az MNB nem vásárol jelzáloglevelet a másodpiacon, idén januártól pedig már az elsődleges piacon sem (ez utóbbinak hatását az állományra és tranzakciókra az alábbi táblázatok még nem mutatják).

Az utóbbi hónapokban a jelzáloglevél-piacon két fontosabb esemény is volt:A fentiek hatása, azon belül is elsősorban a JMM-szigorításé, már látszik a jelzáloglevél állományon és tranzakción: szeptembertől novemberig közel 300 milliárd forinttal nőtt a jelzáloglevelek állománya, ennek egy jelentős részét a bankok jegyezték le, felkészülve a szigorúbb JMM-re.Az, hogy az MNB kivonul a piacról, várhatóan nem fogja érdemben befolyásolni a jelzáloglevél-kibocsátást, hiszen a JMM-előírásoknak a bankoknak meg kell felelniük: a jelzálog-hitelállomány bővülése a jelzáloglevél-kibocsátást is növeli, nem beszélve a többi, jelzálogbankkal nem rendelkező hitelintézet keresletéről, és a csoporton belüli jegyzés korlátozásáról.Ezzel együtt az látszik, hogy, a kibocsátott jelzáloglevelek többségét tehát egymás között jegyzik le a pénzintézetek., annak ellenére, hogy novemberben a másodpiaci vásárlásait már megszüntette a jegybank.Több mint 110 milliárd forintnyi állományt építettek ki maguknak a külföldi tulajdonosok a hazai jelzáloglevél-piacon, miközben a magyar alapkezelők, biztosítók és nyugdíjpénztárak állománya jó pár hónapja csak stagnál.

A tranzakciós adatokból is jól látszik, hogy a jelzáloglevél-piacon a bankok mellett a másik fontos szereplő az MNB volt, olyannyira, hogy októberben és novemberben több jelzáloglevél került az MNB birtokába, mint a bankokhoz.A jelzáloglevél-piaci trendek alakulásáról a január végi statisztikák adhatnak még érdekes információt, ez lesz ugyanis az első olyan hónap, amikor az MNB már nem lesz jelen a piacon, így érdemes lesz majd megnézni, mennyire aktivizálja magát a többi belföldi szereplő.

Mibe fektet a lakosság?

Ha a jelzáloglevélért egyelőre nem is, az állampapírokért már nagyobb lelkesedést mutat a magyar lakosság. Az MNB értékpapír-statisztikái alapján, ezzel a háztartások kezében 5625 milliárd forintnyi állampapír volt november végén. Június végéhez képest ez 6,5%-os, 2017. december végéhez képest pedig közel 12%-os állománybővülést jelent.

Az állampapírok egyelőre töretlen népszerűségnek örvendenek, novemberrel bezárólag

Az állampapírok iránti lelkesedés a befektetési alapokra már nem terjed ki,nem, hogy elérte volna 4000 milliárd forintot, hanem. Tavaly mindössze két olyan hónap volt, amikor pozitív volt a havi tranzakció, ebből is inkább csak a januári volt értelmezhető tőkebeáramlás.A befektetési alapok értékesítésének sem tett jót a tavalyi tőke- és kamatpiaci környezet: a részvénypiacok rendkívül volatilisek voltak, a feltörekvő piaci aggodalmak és a kereskedelmi háborúkkal kapcsolatos kockázatok, nem beszélve az amerikai részvénypiacok túlértékeltségéről, jókora csapkodásokat okoztak a világ tőzsdéin. Mindemellett a hosszú kötvénypiaci hozamok is elkezdtek emelkedni, ami a kötvényalapok számára is rontotta a hozamszerzési lehetőségeket.

A fenti részvénypiaci események hatással voltak a részvények keresletére is,. Ezzel együtt is az állomány továbbra is csúcson van: több mint 590 milliárd forintot tartanak részvényekben a magyarok.

A lakosságnál lévő fontosabb értékapíprok állományát az alábbi ábra mutatja be: