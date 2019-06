Fontos változások a babaváró hitel szabályaiban!

Lakossági roadshow az új családtámogatásokról Budapesten, Debrecenben, Győrben, Szegeden és Pécsett! Általános és személyre szabott tájékoztatással várunk mindenkit a babaváró hitel, a falusi CSOK és a kibővített CSOK tudnivalóiról! ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

Több helyen úgy módosul a rendelet, hogy a gyermekvállalást nem a szerződéskötés, hanem a kölcsönkérelem benyújtásának az időpontját követően kell teljesíteni . Továbbra is gyermeknek számítanak a magzati létük 12. hetét már betöltött gyermekek is.

. Továbbra is gyermeknek számítanak a magzati létük 12. hetét már betöltött gyermekek is. A kölcsönszerződés megkötését a házaspár - együttes igénylőként - akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában egyiküknek sincs a KHR-ben nyilvántartott tartozása, ide nem értve azt az esetet, amikor a késedelmes tartozás teljesítése már megtörtént, azonban a teljesítésre a kölcsönkérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor , és a referenciadatot a KHR-ből még nem törölték.

, és a referenciadatot a KHR-ből még nem törölték. Ha a kölcsönkérelmet a várandósság ideje alatt , a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtják be, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani.

, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtják be, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani. Ha a kölcsönkérelmet ikerterhesség ideje alatt , a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtják be, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani.

, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtják be, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani. A hitelfelvevők a kamattámogatásnak a kölcsön teljes futamidejére szóló igénybevételére, a gyermekvállalási támogatásra és a törlesztés szüneteltetésére a 2019. július 1-je és 31-e közötti időszakban - a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően - született vér szerinti gyermekük után is jogosultak, ha a kölcsönkérelmet 2019. július 31-éig benyújtják.

Lakossági roadshow az új családtámogatásokról Budapesten, Debrecenben, Győrben, Szegeden és Pécsett! Általános és személyre szabott tájékoztatással várunk mindenkit a babaváró hitel, a falusi CSOK és a kibővített CSOK tudnivalóiról! ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

A kormány 151/2019. rendelete több helyen változtat a babaváró hitelről szóló, még március 12-én kihirdetett 44/2019. rendeleten:Az MNB tegnap azt is tisztázta , hogy a babaváró hitel 75%-ban vehető figyelembe más hitelnél önerőként. A babaváró hitellel kapcsolatos további dilemmákról itt írtunk:Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a 45/2019. számú kormányrendelet is, amely néhány helyen módosít a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásról szóló 45/2019. kormányrendeleten. Ez alapján nemcsak teljesen új autóra, hanem olyan,is igényelhető a támogatás, amelyet az autókereskedő továbbértékesítési céllal szerzett be, és amelyet a forgalomba helyezése és a nagycsaládos általi megszerzése közti időszakban nem használtak vagy kizárólag értékesítés előtti bemutatás céljára használtak.