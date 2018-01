Háborút hirdetett Brüsszel a bedőlt hitelek ellen

Előzmények

A nemteljesítő hitelek átlagos aránya 2014 óta harmadával esett vissza, és továbbra is stabilan csökkenő pályán halad, de e hitelek fennmaradó magas állománya visszafoghatja az érintett országok gazdasági növekedését, mivel csökkenti a bankok nyereségességét, valamint a háztartások és a vállalkozások hitelezésére irányuló képességét.

Mostani megállapítások

A nem teljesítő hitelek aránya szinte minden tagállamban csökkent, noha a helyzet tagállamonként jelentősen eltér. A nem teljesítő hitelek átfogó uniós aránya 4,6%-ra esett (2017 II. negyedév), vagyis éves összevetésben közel egy százalékponttal, 2014 IV. negyedévéhez képest pedig harmadával csökkent.

Az adatokból megállapítható, hogy a kockázatcsökkentés beépült az európai bankrendszerbe, és támogatni fogja a bankunió kiteljesítését, amelyet párhuzamos kockázatcsökkentéssel és kockázatmegosztással kell megvalósítani.

A jelentés arra is rámutat, hogy az EU jól halad a Tanács cselekvési tervének végrehajtásával.

A Bizottság tavasszal átfogó intézkedéscsomagot fog előterjeszteni a meglévő nem teljesítő hitelek szintjének csökkentésére és a nem teljesítő hitelek jövőbeni felhalmozódásának megelőzésére . A csomag négy területre fog összpontosítani: 1. felügyeleti intézkedések, 2. a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és követelésbehajtási rendszerek reformja, 3. az értékcsökkenést elszenvedett eszközök másodlagos piacainak fejlesztése, és 4. a bankrendszer átalakításának támogatása. E területeken nemzeti, illetve indokolt esetben uniós szinten szükségesek intézkedések.

Mivel a nem teljesítő hitelek Európa bankrendszerének egyik jelentős fennmaradó kockázatát képezik, az Európai Bizottság 2017 októberében azt javasolta, hogy a bankunió kiteljesítési folyamatában kapjanak hangsúlyosabb szerepet a nemteljesítő hiteleket párhuzamos kockázatcsökkentéssel és kockázatmegosztással csökkentő intézkedések, amit az elmúlt hónapokban folytatott megbeszéléseken az Európai Parlament és a Tanács is üdvözölt.A nem teljesítő hitelek magas arányának kezelése elsősorban az érintett bankok és tagállamok feladata marad. Ugyanakkor a monetáris unióban, ahol a tagországok gazdaságai összekapcsolódnak és továbbgyűrűző hatásokat teremthetnek, a nem teljesítő hitelek jelenlegi arányának csökkentése egyértelmű uniós érdek is. A Bizottság e problémát a gazdaságpolitikai koordináció uniós ciklusa - az európai szemeszter - keretében következetesen jelezte az érintett országok felé.A Tanács 2017 júliusában elfogadta "az európai nem teljesítő hitelek kezelésére vonatkozó cselekvési tervet". A cselekvési terv felhívja a különböző intézményeket - köztük a Bizottságot - arra, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket a nem teljesítő hitelek magas arányai jelentette európai kihívások további kezelésére. A Tanács megállapodott arról, hogy a Bizottság jelentése alapján figyelemmel kíséri a nem teljesítő hitelek alakulását az Unióban. A Bizottság ezért a bankunió kiteljesítéséről szóló 2017. október 11-i közleményében bejelentette, hogy az európai nem teljesítő hitelek kezelését célzó átfogó intézkedéscsomagot fog elfogadni. Emellett a Bizottság 2017. december 6-i GMU-csomagja előterjesztette az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítését célzó útitervet és konkrét javaslatokat.Első eredményjelentésében az alábbiakat állapította most meg az Európai Bizottság: