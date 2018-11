Hamarosan nagy löketet kaphat a magyar M&A-piac

az M&A piac tranzakciószámot tekintve folyamatosan nő, globális szinten 28,3%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. A legdinamikusabban Latin-Amerika pörgött, 62,3%-os növekményével.

2017-ben a tranzakciók értéke viszont 35%-kal kisebb volt, mint 2016-ban. A régión belül a lengyel volt a legaktívabb tranzakciók alapján, míg érték alapján Ausztria. Magyarországon alig 1,2 milliárd eurónyi M&A volumen zajlott le tavaly, ami töredéke az osztrák 19,26 milliárdnak. Szektorális bontásban a legaktívabb terület a fogyasztói szektor, melyet az ingatlan- és a pénzügyi szektor követnek.

Az M&A tranzakciók 41%-át bonyolították le aukción tavaly, a tranzakciók 55%-a rendkívül kompetitív (vagyis olyan aukció, ahol legalább 2 résztvevő szerepelt) volt tavaly. A CEE-régióban ezek a számok 32% és 83%.

A vételár egy részét (10-15%) gyakran visszatartják, tavaly a tranzakciók 11%-a halasztott fizetéssel zajlott.

A régió várakozásaival kapcsolatosan Simonyi elmondta, hogy az alacsony kamatok fűtik az M&A tevékenységet, Szerbiában és Szlovéniában pedig komolyabb bankeladások várhatók. Rengetegen adják el a cégüket azok közül, akik a '90-es évek elején kezdtek el vállalkozni, ami jótékonyan hat majd a piacra.

Simonyi Tamás, a KPMG igazgatója elmondta, hogyAz előadást követő panelbeszélgetésben a vállalati finanszírozás kihívásairól volt szó.Fülöp Attila, a Bonafarm Bonoffice ügyvezetője elmondta, hogy fix kamatozásúra cserélték már a változó kamatozású hiteleiket. Jelenleg a cég teljes hitelportfóliója fix kamatozású. Hegedűs István, a BorsodChem pénzügyi igazgatója arról számolt be, hogy cégüknek még mindig vannak változó kamatozású hitelei, de a teljes állományt felezni tudták a korábbi, 1 milliárd forintról. Lavich Gábor, a Richter pénzügyi igazgatója arról beszélt, hogy a cégük hitel nélkül gazdálkodik, viszont befektetési állományukat érinti a kamatpolitika változása. Hozzátette viszont: a jelentős tőkeáttételt használó cégeknek jobban megéri szerinte fix kamatozású hitelt felvennie.Hegedűs elmondta, hogy termékeik nagy részét külföldön értékesítik, így bevételük jelentős részét euróban szerzik. A devizakockázatok fedezéséhez egy szisztematikus rendszert használnak. Fülöp elárulta, hogy kiforrott fedezeti politikájuk van, nem spekulálnak. Egyébként 3-6 hónapos lejáratra szoktak euróalapú fedezeti ügyleteket kötni. Lavich elmondta, hogy a hosszú pozícióik inkább rubelben és dollárban vannak. A Richter kockázatvállalási képessége egyébként nagy, nincs rákényszerülve arra, hogy kockázatos fedezeti ügyleteket bevállaljanak.Lavich megjegyezte, hogy a magyar bankok ritkán tudnak versenyképes árakat adni forex-ügyletekkel kapcsolatosan. A szakember szerint a magyar bankoknál informatikai hibák is hátráltathatják az ügyleteket, nem tud mondani olyan bankot az elmúlt 1-2 évben, ahol ne lettek volna ilyen hibák. Hegedűs elmondta, hogy informatikai hibákat ők is tapasztalnak, jellemző probléma, hogy egy T+1 napos dollár-ügylet nem teljesül T+1 nap alatt. De egyébként jó kapcsolatokat ápolnak a bankokkal és elégedettek hosszú távú banki partnerségeikkel. Fülöp kifejezetten elégedett a banki partnereikkel.

Fotó: Stiller Ákos.