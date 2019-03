Hihetetlenül száguld a hitelezés, de már készülhetünk a kanyarra

Külön kkv-hitelezési szekciót szervezünk Hitelezés 2019 konferenciánkra, érdemes regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

: Már a program meghirdetésének első napján rendelkezésre állt nálunk a termék, mára pedig jócskán túl vagyunk az első szerződéskötéseken és folyósításokon. Erőteljesen látszik, hogy míg pár évvel ezelőtt akár 80 százalékban fix kamatozású konstrukciókat választottak az ügyfelek az NHP-nak is köszönhetően, az utóbbi időben ez az arány 20 százalék környékére esett. Ezt hivatott visszafordítani a program, amelynek a kamatkockázatok csökkentése a fő célja. A korábbi szakaszokban mintegy 250 milliárd forintot helyezett ki a Budapest Bank a magyar kkv-knak az NHP keretében, ami 2-3 százalékponttal magasabb a standard piaci részesedésünknél. Úgy gondoljuk, hogy ezt a szintet tartani fogjuk.Most maximum 1 milliárd forintot vehet igénybe egy cég vagy cégcsoport a korábbi 10 milliárd forinttal szemben. A korábbi időszakban forgóeszközhitelként, rövid lejáratú hiteleként is igénybe lehetett venni az NHP-t, de most kizárólag beruházási célokat lehet ebből finanszírozni, és az ingatlancél meghatározása is szigorúbbá vált. Cégakvizíciót vagy tulajdonrész-vásárlást nem támogat a konstrukció, abban viszont hasonló a korábbi szakaszokhoz, hogy az agrárium most is domináns lehet az igénybe vevők körében. Ahogy azok a termelő és szolgáltató ágazatok is, amelyek beruházásigényesek a gazdasági ciklus mostani szakaszában.Megítélésem szerint igen, különösen a hosszú lejáratú kamatkörnyezet az, ami drasztikus növekedésen ment át az elmúlt időszakban, a rövid lejáratú kamatok emelkedése egyelőre nem olyan hangsúlyos. Várható egy kamatemelési ciklus, hiszen az MNB inflációs célját elértük, és a külső kamatkörnyezet is előbb-utóbb hatással lesz a magyar piacokra. A fix kamatozású források költségei, a kamatcsere ügyletek hozamai egyértelműen emelkedtek, így hosszú lejáratra az NHP fix által lehetővé tett legfeljebb 2,5 százalékos ügyfélkamat nem volt reálisan elérhető akár 5-6 éves futamidővel sem a kkv-k számára.A statisztikák és a saját tapasztalataink is azt mutatják, hogy ösztönzőleg hatnak. A hitelállományunk rendkívül dinamikusan nőtt az elmúlt időszakban, ami részben ennek is köszönhető. A teljes leszerződött vállalati hitel- és követelésállományunk 40 százalékkal bővült kevesebb mint 2 év alatt, és ezzel átléptük a 700 milliárd forintot. Ez az előző év harmadik negyedévi statisztikáiból kiindulva bőven piac feletti növekedés. Ami az EU-forrásokat illeti, számtalan vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő támogatás élesedett, aminek vagy előfinanszírozását kellett biztosítanunk, vagy amelyek társfinanszírozást indukáltak. Amikor pedig egy beruházás megtörténik, utána a termeléshez szükséges alapanyagok beszerzéséhez is szükség van további finanszírozásra, ez a forgóeszköz-hitelezésre gyakorol kedvező hatást. 2018 egyértelműen a boom éve volt, 2019-re a lendület fennmaradását várom.Vannak olyan programok, amelyeket már kimerítettünk. Ezek rendkívül dinamikusan pörögtek és elfogytak, például a telephely- és ingatlanfejlesztésre biztosított források. Van olyan program, amely még nyitva áll, és olyan is, amin lehetne még tovább is fejleszteni, mint például a mikro- és kisvállalkozások technológiai korszerűsítésére nyújtott hitel esetében az eszközbeszerzések összegének növelésével. A fejlesztési hiteltől még sokat várunk, és kettő, az elmúlt hónapban meghosszabbított pályázat (a digitális fejlesztés területén) még sok ügyfél számára jelenthet segítséget. Az MFB Pontokon elérhető hitel- és kombinált termékeket mi kifejezetten prioritásként és stratégiai termékként értékesítjük, az indulás óta 30 milliárd forintot folyósítottunk a vállalat és a lakosság számára. Csak 2018-at nézve, z összes befogadott hitelkérelemből 34 százalék, a vissza nem térítendő támogatást is tartalmazó kombitermékek esetében 42 százalék volt a konzorciumi részesedésünk az MFB Pontokon.A Budapest Bank a piaci átlagnál mindig is sokkal prudensebb, fenntarthatóbb finanszírozási politikát folytatott, és ez nem változott. A hitelállomány növekedését többek között a megnövekedett értékesítői aktivitásunk magyarázza. Szintén ennek az eredménye, hogy kkv-számlanyitásban második piaci helyezést értünk el. A kkv-szektor évtizedek óta fókuszterület a vállalati üzletágnál, ami például abban nyilvánul meg, hogy 200 millió forint árbevétel felett már egyéni, személyre szabott kiszolgálást adunk, és nem dobozos termékeket kínálunk.Mindkettőnél jelentős növekedést tapasztaltunk az elmúlt évben, lízing leányvállalatunk pedig már harmadik éve piacvezető a vállalati lízingben. A magyar lízingpiac 13 százalékos éves bővülést tudott produkálni tavaly, a Budapest Lízing ezt a maga 28 százalékával messze felülmúlta. Követelésállománya év végére 128 milliárdra, kihelyezése pedig 65 milliárdra nőtt. A faktoringpiac tavalyi 19,5 százalékos forgalombővüléséhez képest - igaz, alacsony bázisról - mi 77 százalékos növekedést értünk el. Meggyőződésem, hogy ezek az eredmények a gazdasági konjunktúra mellett a banknál jellemző fókuszált aktivitásnak és koncentrált, tudatos értékesítési politikának köszönhetőek.Ez az év elsősorban az NHP fixről fog szólni, emellett a generációváltási tőkeprogramban is nagy fantáziát látunk, amelyet a Hiventures és az MFB Invest indított el. A kkv-szektorban egyre komolyabb igény lesz a generációváltásra, ezért a piacon zajlik egyfajta együttgondolkodás arról, hogy hiteloldalon is létrejöhessen egy hasonló, a sikeres utódlást segítő termék. A kisebb kkv-ügyfeleknek szóló egyéni megoldások összeállítására van még tér a piacon a már elérhető közép- és nagyvállalati konstrukciók után.Kicsit olyannak érzem az idei évet, mint amikor a Forma-1-es pilóta a kanyarhoz ér, és maximális sebességgel szeretné azt bevenni. Nagyon megyünk, hihetetlen tempóban száguld a hitelezés, de a kanyarra fel kell készülni. Visszaesésre nem számítok idén. 2018 az EU-források beáramlása és a globális kockázatok alacsony szintje miatt nyugodtabb év volt, mint ahogy az idei elindult. Idén már oda kell figyelnünk arra, hogy mi történik a globális gazdasági környezetben.