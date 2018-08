Hitelközvetítőre csapott le az MNB, 30 milliós a bírság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból célvizsgálatot folytatott a lakástakarékpénztári, valamint hitel termékeket közvetítő City Hitelbróker Kft.-nél annak megállapítására, hogy a vizsgált időszakban miként tett eleget a független pénzpiaci közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A társaság a pénzpiacon a független közvetítői tevékenységet többes ügynökként végzi, vagyis több pénzügyi intézmény egymással versengő termékeit közvetíti, elősegítve ezzel a pénzügyi intézmény és a leendő ügyfél közötti szerződéskötést.A 2014. január 1-től kezdődő időszakot áttekintő jegybanki vizsgálat megállapításai szerint a társaság közvetítői tevékenysége során. A City Hitelbróker Kft. nem rendelkezett továbbá a vonatkozó jogszabályok által elvárt minimális számú - legalább három - megbízóval,A vizsgálat hiányosságot azonosított a társaság szerződéskötést megelőző ügyféltájékoztatási, igényfelmérési és ajánlat átadási eljárását érintően is. A társaság ugyanis nem tett eleget teljes körűen és igazolható módon a jogszabályokban előírt - a megalapozott fogyasztói döntését segítő - előzetes tájékoztatási, illetve az ügyféligények felmérésére vonatkozó kötelezettségének, emellett nem tudta hitelt érdemlően igazolni, hogy a szerződéskötés elősegítése és a termékek összehasonlítása érdekében az ügyfeleknek a jogszabály által előírt minimális számú egymással versengő intézmény ajánlatát átadta.A vizsgálat a fentieken túl adatszolgáltatási, panaszkezelési, iratmegőrzési, illetve - a közvetítést végző személyeket, az ügyfélpanaszokat és belső szakmai képzést, oktatást érintő - nyilvántartási hiányosságokat is feltárt.Mindezek nyomán az MNB ma közzétett határozatában kötelezte a társaságot, hogy a feltárt jogsértéseket szüntesse meg és a felügyeleti intézkedések végrehajtásáról - az erről szóló jelentés megküldésével - a határozat átvételét követő 90 napon belül számoljon be a jegybanknak.A számos és jelentős súlyú jogsértés, illetve a piacon betöltött pozíciója miatt a jegybanka City Hitelbróker Kft.-vel szemben. A bírságösszeg meghatározása során súlyosító körülménynek számított, hogy a közvetítő ügyfélérdekeket védő előírásokat sértett meg, továbbá a nyilvántartási és iratmegőrzési hiányosságok jelentősebb számú ügyfélkört érintettek. Az MNB enyhítő körülményként értékelte a társaság jogsértések kiküszöbölésére tett azonnali és tervezett intézkedéseit.