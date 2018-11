Így kapják vissza lakásukat a bedőlt hitelesek

Azoknak, akik nem tudnak élni az egyösszegű visszavásárlással, lehetőségük lesz részletfizetésre - mutatott rá. Elmondta, ekkor is csökken a vételár a korábban megfizetett bérleti díjak összegével és kamatot sem számít fel az állam, a részletek havi összegét pedig a jelenleg fizetett bérleti díjaknak megfelelően állapítják meg.

A hírről itt írtunk részletesebben:A kormány lehetővé kívánja tenni a devizaválság miatt bajba jutott embereknek, hogy visszakapják a bankok által elvett, a Nemzeti Eszközkezelő Programnak felajánlott ingatlanjaikat - közölte a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár.Fónagy János közölte, a kormány gazdasági intézkedései hatására a programban részt vevő bérlők többségének helyzete stabilizálódott, ezért most lehetővé kívánják tenni, hogy az érintettek rendkívül kedvező feltételekkel visszavásárolhassák ingatlanjukat.Hozzátette: lehetőség lesz az egyösszegű és a részletre történő vételre, kamatot nem számítanak fel, és kedvezményeket is igénybe vehetnek a rendszeresen fizető bérlők.Kifejtette: a rendszeresen fizető bérlők ismét megszerezhetik korábbi ingatlanjuk tulajdonjogát, a kormány felajánlja nekik az egyösszegű visszavásárlás lehetőségét, amelynek során a vételárat csökkenti a bérlő által korábban megfizetett bérleti díjak összege. Az állam kamatot nem számít fel és százalékos mértékű kedvezmény igénybe vételére is lehetőség lesz, ha a bérlő kéri - részletezte. Hozzátette: az ajánlattal a bérlő közeli hozzátartozója is élhet.Fónagy János elmondta, az állam azzal is megkönnyíti a tulajdonszerzést, hogy a felmerülő eljárási illetékeket átvállalja.Kitért arra, a javaslat szerint az a bérlő, aki nem kíván élni a kormány ajánlatával, a jelenlegi bérleti díj megfizetésével maradhat.Elmondta, a kormány nem hagyja cserben azokat sem,Az államtitkár közölte, a bérlők a javaslat által biztosított lehetőségeikről legkésőbb 2019. március végéig részletes írásbeli ajánlatot kapnak.Fónagy János beszámolt arról, hogy. Ha az ingatlanra e célból sincs szükség, akkor eladják, illetve az önkormányzatnak adják ingyenesen - fejtette ki.Közölte, a 2007-2008-as gazdasági válság oda vezetett, hogy a devizahiteles ingatlantulajdonosok jelentős része csapdába került. A balliberális kormány cserben hagyta az embereket, nem fordított figyelmet a devizahitelesek nehéz helyzetére - hangoztatta. Hozzátette: a Fidesz-KDNP 2011-ben, az otthonvédelmi akcióterv keretében hirdette meg a szociálisan legrászorultabb adósoknak az eszközkezelő programot.Elmondta,, hogy továbbra is otthonában maradhatott a piaci árnál kedvezőbb bérleti díjért.