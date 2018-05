Ilyet még nem láttunk: átszakadt a gát a magyar lakáshiteleknél

119 milliárd forintnyi hitelt vettek fel márciusban a háztartások, ami nagyobb összeg, mint amit bármelyik őszi hónapban láthattunk, és a tavalyi nyári hónapokhoz fogható. Erős tavaszra van tehát kilátás a háztartási hitelezésben.

A lakossági hitelezés két fő motorja közül az egy évvel korábbihoz képest a lakáshitelek új kihelyezése 29%-kal 60 milliárd forintra nőtt, a személyi kölcsönöké pedig 34%-kal 34 milliárd forintra emelkedett. Bár erősnek ígérkezik a tavasz, mindkét növekedési szám némileg kisebb a tavaly látottnál.

A magyar lakossági hitelpiac még ezzel a növekedéssel sincs közel a 2008-as csúcshoz: a tíz évvel korábbi, szintén márciusi értéknek a 70%-án áll, mivel a szabad felhasználású jelzáloghitelek nagy visszatérése egyelőre várat magára.

A személyi kölcsönök kihelyezése viszont már korábban meghaladta a válság előtti szintet, a lakáshitelek új szerződéses összege pedig már a tíz évvel ezelőtti szint 95%-án (!) állt márciusban. Az elmúlt egy évben 15%-kal vettünk csak fel kevesebb lakáshitelt, mint a 10 évvel korábbi egy évben.

A leglátványosabb változást a kamatperiódusok elmozdulása jelenti. Idén februárban először fordult elő, hogy 70% fölé nőtt az éven túli kamatperiódusú lakáshitelek aránya az új szerződésekben, most pedig 76%-ra emelkedett. A látványos változás mögött a lakosság erősödő kockázatkerülése és a jegybank által minősített fogyasztóbarát lakáshitelek terjedése állhat.

A változó kamatozású hiteleket a 3 és 5 éves kamatperiódusú lakáshitelek kezdték el kiszorítani, amiben nagy szerepe lehet az elmúlt egy évben bemutatott látványos, közel 1 százalékpontos kamatcsökkenésüknek. Az éven belül változó kamatozású lakáshiteleknél eközben csak 40 bázispontos kamatcsökkenés történt.

A lakossági hitelkihelyezés dinamikus bővülése ellenére nettó hiteltörlesztő volt a lakosság februárban, márciusban viszont már egy éles váltással 23 milliárd forinttal több hitelt vettünk fel, mint amennyit törlesztettünk.

Ez utóbbinak is köszönhető, hogy a lakáshitelek állománya az elmúlt egy évben 4,0%-kal, a személyi kölcsönöké pedig 31,1%-kal növekedett. Mivel azonban a szabad felhasználású jelzáloghitel tartozások 17,5%-kal visszaestek, és például az autóhiteleknél és a folyószámlahiteleknél is csökkenés következett be, teljes banki hiteltartozásunk 0,1%-kal alacsonyabb volt március végén, mint egy évvel korábban. A banki követeléseladások nélkül valószínűleg nőtt volna az állomány.

A lakossági hitelállomány stagnálása mellett a betétállomány (alacsony kamatkörnyezetben lenyűgözőnek mondható mértékben) 8,5%-kal emelkedett. A látra szóló forintbetéteknél 19%-os növekedést, az éven belül lekötött forintbetéteknél pedig 11%-os visszaesést láthatunk. A lakossági betétek 85%-a forintban van, 63%-a pedig nincs lekötve.

A betétállomány év eleji növekedésében nagy szerepe volt annak, hogy februárban és márciusban is nagy összegben helyeztek el új pénzeket a háztartások a bankoknál. A növekedés a hagyományosan erős év végi változáshoz volt fogható.

Nincs érdemi változás a betéti kamatoknál: egy éven belül lekötött forintbetétre átlagosan 0,24%-ot ígértek a bankok, euróbetét esetében ez még alacsonyabb, mindössze 0,05% volt. Amíg a bankok hitel/betét aránya bőven 100% alatt van, nem nagyon számíthatunk élénk betéti kamatversenyre.

A bankok kiemelkedően jó likviditási helyzete a vállalatok betételhelyezési szokásainak is köszönhető, a vállalati betéteket szépen hizlalták az elmúlt egy-két évben a már kifizetett és nagy arányban még nem felhasznált EU-források. A vállalati betétállomány egy év alatt 19,6%-kal (!) bővült, de a hitelállomány növekedése is éppen átlépte a bűvös 10%-os szintet.

Utóbbi elsősorban annak köszönhető, hogy a vállalatok az elmúlt egy évben 635 milliárd forinttal vettek fel több hitelt, mint amennyit törlesztettek (ennyi volt egy év alatt a nettó hitelfelvételük). A vállalati hitelkiáramlás mértéke ebből a szempontból a 2015-ös szinthez áll közel, és még messze van a 2006-2008 közötti csúcsoktól.