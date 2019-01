Jelzáloghitel Centrumot állított fel az MKB Bank

Budapesten, a Dévai utca 23. szám alatt található centrum a partnerek előzetesen felmért igényeinek megfelelően került kialakításra. Létrehozásával a bank elsődleges célja az, hogy a főváros központi helyén, modern környezetben, egymással párhuzamosan, több csatornán is biztosítsa a jelzáloghitelek ügyintézésének professzionális lehetőségeit.A Jelzáloghitel Centrumban a partnermenedzsment és a hitelközvetítői együttműködések területén kimagasló tapasztalatokkal rendelkező hiteltanácsadók állnak rendelkezésre - fogalmazott a bank közleménye.A centrum a partnerek és az ügyfelek részére is gyors és teljes körű tájékoztatást biztosít, felgyorsítja a lakáshitelek folyósítását és az ügyletek mielőbbi megvalósulását.A Jelzáloghitel Centrum szakmai tapasztalatai tudásközpontként épülnek be a bank jövőbeni hitelezési fejlesztéseibe, a működési tapasztalatok támpontként szolgálnak az MKB Bank által a jövőben létrehozandó további centrumok kialakításához.