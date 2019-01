Jelzáloghitelek: itt az újabb szigorítás az MNB-től

a hitelintézetek jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának (JMM) el kell érnie a 0,25-ös szintet.

A 20/2015. (VI. 29.) MNB-rendelet módosítás a január 9-ei keltezésű Magyar Közlönyben jelent meg. A jogszabály-változás lényegi része október 1-jén lép majd hatályba, és kimondja, hogyVagyis a hitelintézetek jelzáloghitel-állománya mögött 25%-ban jelzáloglevélnek vagy jelzálogbanki refinanszírozásnak kell állnia, ezzel a jegybank másodszor, fokozatos jelleggel szigorít a 0,15-ös mutatóval bevezetett szabályozáson, amelynek a bankok lejárati (eszköz vs. forrás) összhangjának a javítása a célja, vagyis hogy hosszú eszközöket (jelzáloghiteleket) minél inkább hosszú lejáratú forrásból (pl. jelzáloglevélből) finanszírozzanak a bankok.A JMM szigorítása mellett a hitelezés felfutása, pontosabban a bankok jelzáloghitelállományának a növekedése is serkenti a hazai jelzáloglevelek piacát. A legutóbbi szigorítás hatására a nyár végi 1000 milliárd forint körüli szintről november végére 1331 milliárd forint fölé emelkedett a jelzáloglevelek állománya Magyarországon, a papírok nagy részét egyébként maguk a bankok vásárolták meg egymástól. 2018-ban a Magyar Nemzeti Bank is vett belőlük, de december végével befejezte vásárlásait.Részletesebben itt írtunk a témáról: