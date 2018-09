Lakásáfa: a Pénzügyminisztériumhoz fordult a Magyar Bankszövetség

A lakásáfa emelkedésének várható hatásairól, a projektek csúszásáról is szó esett az MKT Közgazdász-vándorgyűlésének ingatlanpiaci panebeszélgetésében, amelyet Fábián Gergely MNB-igazgató moderált.Földi Tibor (Cordia) felhívta a figyelmet, hogy a lakásáfa visszaemelkedésével 1 millió forint fölé emelkedhet az új lakások átlagos négyzetméterára Budapesten. Földi szerint nincs mennyiségi probléma a lakáspiacon, de a földrajzi megoszlás nem megfelelő.Hogy reagálhatnak a lakásáfa visszaemelkedésére bankok? Tágíthatók, bővíthetők a banki finanszírozási keretek, és a hitelfékek sem annyira erősek még, hogy visszaesést hozzanak a piacon. A lakásáfa kompenzálására elégséges tartalék a hitelezésben még biztosan van - mondta Harmati László (Erste).A vezérigazgató-helyettes fontos kihívásnak nevezte, hogy lassul a meglévő lakásállomány megújítása. Kiss Gábor (Metrodom) úgy vélte, a lakosság nagy része energetikai szempontból borzalmas lakásban él, az új lakásba költözés pedig luxusnak számít Magyarországon.Becsei András (OTP, bankszövetségi alelnök) szerint az ma az egyik leggyakoribb ügyfélkérdés, ha előre fizetjük be a lakás árát előleg formájában, akkor milyen áfa vonatkozzon a vevőre. A válasz az, hogy 5%, ha 2020 előtt fizetik be. A bankszövetség most egy ennél még érdekesebb kérdésről egyeztet a Pénzügyminisztériummal: mi számít előlegnek?Ahogy arról a Portfolio is több alkalommal írt (pl. itt részletesen ), itt még sok a megválaszolatlan kérdés. Izgalmas helyzetben vannak pl. a CSOK-osok is Becsei szerint. Az ebből finanszírozott vételárrész használatba vételi engedély meglétével rendezhető (ekkor folyósítják csak a CSOK-ot lakásvásárlás esetén), ez viszont azzal a veszéllyel jár, hogy nagy arányban átcsúsznak a 27%-os áfaidőszakba. Szeretnék ezt minél nagyobb arányban elkerülni, az egyeztetések erről is szólnak.