Megindultak az állami ingyenmilliók: még csak harmincan éltek a lehetőséggel

A mostanáig teljesen elengedett diákhitelek száma azonban még ezt a 44-es számot sem éri el a január 1-je óta született 3. vagy további gyermekek esetében - derült ki a 24.hu vasárnapi cikké ből. Eddig összesen 30 nagycsaládos anya diákhitelét engedték el teljesen. A lap azt írja, hogy a törlesztési kötelezettség szüneteltetésében viszont idén már összesen 6 282 Diákhitel1-es és 119 Diákhitel2-es ügyfél részesült. Ehhez képest 2017-ben összesen 1940 Diákhitel1 és 209 Diákhitel 2 ügyfélnek mondták fel a szerződését a törlesztés elmaradása miatt.

Január 1-jétől nemcsak jelzáloghitelük 1 millió forintjának elengedését, de diákhitelük teljes elengedését is kérhetik a legalább 3. gyermeket vállaló nők, sőt a 2. születő gyermek után is elengedik az anyák diákhitel-tartozásának a felét. Emellett bárki kérheti törlesztési kötelezettsége szüneteltetését várandóssága harmadik hónapját követően, és a kedvezmény örökbefogadott gyermekek esetén is érvényesíthető.Az első hónapban, januárban 44 diákhiteles kismama jelezte a Diákhitel Központnak, hogy az új jogszabálynak megfelelően diákhitele teljes vagy részleges elengedését kéri - közölte az intézmény vezére még február közepén A diákhiteles ügyfelek 8-10%-a nem törleszt, évente 2%-nyi ügyfél szerződését mondják fel.