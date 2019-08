Megrohamozták a babavárók a Takarékot is

Az Erste Bank hasonló adatairól itt írtunk:Megnövekedett az ügyfélforgalom a Takarék Csoport bankfiókjaiban a július 1-jétől felvehető babaváró hitel miatt. Egy hónap alatt több mint 875 igényt fogadott be a csoport, összesen 8,5 milliárd forint értékben, ebből 315 ügyfélnek összesen 3058 millió forintot már folyósított is. Sokan még csak érdeklődnek, illetve az igény beadásához szükséges dokumentumokat szerzik be. Az első hetekben Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelkedő volt az érdeklődés. A takarékok felkészültek a megnövekedett ügyfélforgalomra.A Takarék Csoport azzal számol, hogy az államilag támogatott konstrukció lejártáig, 2022 végéig mintegy tízezer igénylőnek, összesen 60 milliárd forint értékben helyez majd ki babaváró hitelt. Egy átlagos jövedelemmel rendelkező háztartás várhatóan öt-nyolc millió forint szabad felhasználású, kamatmentes kölcsön felvételére lesz hitelképes.Az első időszak tapasztalatai azt mutatják, az igénylésnél a jogszabálynak megfelelő társadalombiztosítási jogviszony igazolása okozhat problémát, valamint az esetleges meglévő hitelek is korlátozhatják a maximálisan adható összeget.