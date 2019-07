Novák Katalin: már közel 10 házaspár megkapta a babaváró hitelt

Lakossági roadshow az új családtámogatásokról Budapesten, Debrecenben, Győrben, Szegeden és Pécsett! Általános és személyre szabott tájékoztatással várunk mindenkit július második felében a babaváró hitel, a falusi CSOK és a kibővített CSOK tudnivalóiról! ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

Novák Katalin az V. kerületi kormányablakban elmondta, már a tízhez közelít azoknak a házaspároknak a száma, akik már megkapták a babaváró támogatást, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását két nap alatt 878-an igényelték, a kibővített jelzáloghitel-elengedést pedig 64-en kérelmezték eddig. Emellett majdnem 2500 településen elindult a falusi csok, és érkeznek az igénylések a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó kamattámogatott kölcsön iránt is - fűzte hozzá.A babaváró támogatással kapcsolatban megjegyezte: legtöbben otthonteremtésre szeretnék fordítani, és jellemzően a 20-as éveik végén, harmincas éveik elején járó párok igénylik.Hozzátette, a kormányablakokban külön tájékoztatókat is elhelyeznek majd az új támogatási formákról, valamint kisfilmeket is vetítenek majd róluk. Továbbá folyamatosan lehet érdeklődni a hét minden napján, 24 órában ingyenesen hívható 1818-as kormányzati ügyfélvonalon, amelyre hétfő óta már háromezer hívás futott be.Novák Katalin kitért arra is, hogy a bölcsődefejlesztésre is minden eddiginél több forrás jut, most 95 milliárd forint áll rendelkezésre arra a július elsejétől igényelhető pályázatra, amelyet önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek nyújthatnak be, amelyből 7700 új férőhely jön létre. Néhány éven belül szeretnék elérni, hogy minden kisgyereknek jusson férőhely, akinek a szülei ezt igénylik - jelentette ki az államtitkár.Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára közölte, a kormányablakokban már több mint 4600 alkalommal nyomták meg a családvédelmi akcióhoz kapcsolódó sorszámhúzó gombot. Országszerte 302 kormányablak és 11 mobil kormányablak működik, a szükséges igazolások bármelyikben igényelhetők - tette hozzá. Kiemelte, törekednek rá, hogy a lehető leggyorsabban menjen az ügyintézés, jelenleg az átlagos várakozási és ügyintézési idő 28,5 perc.