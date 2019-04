Nyakunkon a következő globális recesszió, de Magyarország megúszhatja

Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának igazgatója előadása során három kérdésre adott választ: jön-e rövidtávon (2019-2020) a válság, mekkora lehet ez a válság, illetve hogy mi az, ami Magyarországon történhet.Tardos szerint a külső környezet romlására kell számítani rövidtávon, a második, harmadik negyedév viszont még valószínűleg rendben lesz. Ciklikus lassulás fog bekövetkezni, talán technikai recesszióval, a 2008-hoz hasonló kataklizma előfordulási esélye viszont nagyon alacsony. Magyarország viszont hasonló helyzetben lesz, mint a 2000-es évek elején, amikor a 2001-es események nem okoztak mélyreható problémákat a magyar gazdaságban.Az USA és jó eséllyel Kína már a növekedési ciklus végén jár, ami alapján egy recesszió bármikor esedékes lehet. Az EU egésze viszont nagy kérdés: a boom szakaszban kellene lennie, hiszen egy hosszas vergődéses időszak után most indult meg a növekedés, viszont egyelőre lassul a növekedése. Tardos reméli, hogy van még tere a növekedésnek és a mostani helyzet egyszeri tényezők által okozott megingás. A lassulás miatt nem valószínű, hogy a fejlett piaci jegybankok tovább szigorítanak, még akár újabb kamatvágások is következhetnek.Az USA adócsökkentéseinek még 1-2 negyedévig lehet hatása, utána viszont komolyabb lassulás veszi majd kezdetét, komoly kérdés lesz, hogy ha egyszer beáll a lassulás, az anticiklikus eszközök mennyire vethetők majd be. Nem lesz több Fed-kamatemelés, Tardos arra számít, hogy a következő lépés már csökkentés lesz. Kérdés viszont, hogy lassulásról vagy technikai recesszióról lesz-e szó. Júniustól már annak örülhetünk, hogy ez volt a mindenkori leghosszabb növekedési ciklus az USA-ban. A költségvetési pálya aggályos: a hiány és az államadósság historikusan is nagyon magas.Kínától nagyon régóta fél a világ, mivel nagyon magas a magánadósság, átláthatatlan a pénzügyi rendszer, rohamosan csökken az aktív korúak száma, zajlik az USA-val való kereskedelmi háború és fokozatosan lassul a gazdaság, miután több évtizedig nőtt. 2012 óta várják a pesszimisták, hogy nagy baj legyen Kínában, de a kínai döntéshozók eddig jól tudta navigálni a gazdaságot borotvaélen - emelte ki Tardos. Kérdés lesz a kereskedelmi háború kimenetele, hogy sikerül-e a hitelezést kordában tartani és hogy sikerül-e a fogyasztásvezérelt növekedésre való átállás hosszú távon. Kína eladósodottságának emelkedése megállt, viszont rövidtávon élénkül a hitelezési aktivitás, a vállalati kötvénycsődök száma pedig emelkedik.Az eurózóna növekedése sok kisebb hatás miatt lassult, a gyorsuló növekedés nagyon rövid ideig tartott. Nincs túlfűtöttség, javulnak a bérek, de nincs fogyasztás, a tagállamok közti különbségek pedig nagyon nagyok. Továbbra sincs megoldás az olasz és görög adósságproblémára, kihatással van az EU-ra a kínai kereskedelmi háború, a török válság is, de olyan lokális problémákkal is meg kell küzdeniük, mint a Brexit, a francia tüntetések vagy az olasz költségvetési válság. 2019 első negyedévében az EU növekedése alig 1,1% lesz; az egész évre prognosztizált 1,3-1,5%-hoz gyorsulásra van szükség.Összességében nagyon nagy baj nincsen Tardos szerint. Hasonló a kép, mint 2001 előtt: akkor is volt orosz, török és argentin válság, majd egy hosszú növekedési ciklus után a Fed emelései dobták be a csavarkulcsot a fogaskerekek közé. Nincsenek jelei annak, hogy 2008-ashoz hasonló globális összeomlás lenne a nyakunkon, 2001-et többnyire nem éltük meg kataklizmaként. A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy lassulás lesz, nem lesz recesszió, nem sokat fogunk érezni a régióban az egészből.Magyarországon erős a növekedés, a ciklus viszont még fiatal, nincs hiteloldali túlfűtöttség, nincs külső egyensúlyi probléma, nincs jelentős devizális kitettségünk. A következő években további bővülés várható, a reálkamatok nyomottak maradnak, Magyarország nem sokat fog érezni egy nemzetközi sokkból.

Fotó: Stiller Ákos