Pörög az MNB fintech-tesztkörnyezete

Gabler Gergely, a Magyar Nemzeti Bank Prudenciális modellezési és IT felügyeleti igazgatóságának igazgatója a fintech innovációk támogatásáról beszélt. Haladgat a digitalizáció a pénzügyi piacon, de még nem lát az MNB olyan forradalmat, melyet saját piacán az Uber vagy az AirBnB okozott. Ennek oka, hogy a pénzügyi szektor a bizalmon alapul.Előnyös lenne viszont, hogyha mégis megtörténne a digitalizáció az MNB szerint, hiszen a magyar pénzügyi piac az egyik legdrágább Európában és a versenyt stimulálná a folyamat. Az MNB ösztönözni akarja az innovációk terjedését.A lehetőségek mellett kockázatok is adódnak: kiberkockázatok, csalás, szabályozói arbitrázs. Gabler szerint a lehetőségek viszont bőven ellensúlyozzák ezeket.Amikor az MNB szembesült a fintechek térnyerésével, válaszút előtt találta magát: szigorú szabályozás vagy laissez faire. Végül a kettő közti egyensúly megtalálásán kezdtek el dolgozni, ennek fontos pillére a nemzetközi fintech-szabályozásokban való részvétel, az Innovation Hub és a Regulatory Sandbox. Az egy éve indult MNB-s regulatory sandboxban már több tucat cég vett részt. A sandboxban jelenleg olyan cégek vehetnek részt, melyeknek van szolgáltatói engedélye. A sandboxban az új szereplők többek közt az adósságfék szabályok alól, az ügyfélazonosításra vonatkozó előírások alól és a teljes költségmutatóra vonatkozóan is kaphatnak engedményeket. Ennek feltétele, hogy a szolgáltatók legalább 2 évig a sandboxban maradjanak."Győzzön meg minket az intézmény, hogy a szabályozás lehetne megengedőbb is, ahogy a tesztelés során is látszott, nem okozna annyi kockázatot például a távazonosítás. Így tud kialakulni az innovációt támogató szabályozói környezet" - fogalmazott Gabler.