Sikeresen hiteleztek blockchainnel egy földbirtokost

Az ABC Kína Kujcsou tartományában tesztelte a rendszert, egy olyan hitelt helyeztek ki, melyhez a biztosíték egy jelentősebb méretű földterület volt.A blockchainrendszert számos szervezet adatainak feldolgozásához használták, részt vett a kísérletben több kereskedelmi bank, a kínai jegybank (PBOC) tartományi ága és a földhivatal is. A rendszerrel a letétbe helyezett földterület adatait lényegesen gyorsabban lehetett regisztrálni, mint más rendszerekkel, megszűnt a folyamatok és költségek duplikációja, ha valami módosult, a tranzakcióban résztvevő összes szereplő értesült róla, valamint megszűnt annak a lehetősége, hogy valaki a területet egyszerre több hitel felvételére használja fel jogtalanul.Az ABC a rendszert arra tervezi használni, hogy vidéken több gazdálkodónak is hitelezni tudjon, a jövőben várhatóan földön kívül más hitelbiztosítékot is el tudnak majd fogadni.Kína 26 tőzsdén kereskedett bankjából egyébként 12 kísérletezik már valamilyen blockchain-applikációval.