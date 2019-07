Több mint 12 ezer család igényelte már valamelyik új családtámogatást

Lakossági roadshow az új családtámogatásokról Budapesten, Debrecenben, Győrben, Szegeden és Pécsett! Általános és személyre szabott tájékoztatással várunk mindenkit július második felében a babaváró hitel, a falusi CSOK és a kibővített CSOK tudnivalóiról! ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

Novák Katalin elmondta, csütörtökig - a legfeljebb tízmillió forintos, szabad felhasználású kölcsönként induló, majd a gyermekek születésével fokozatosan támogatássá váló -A legtöbben a maximális 10 millió forintot kérték, és ha valaki a várandósság 12. hete után nyújtja be az igényét, akkor rögtön három évre fel is lehet függeszteni a törlesztést - tette hozzá.- ismertette a legfrissebb adatokat az államtitkár.Az ingatlanfedezetű jelzáloghitelek elengedésével kapcsolatban emlékeztetett: július elseje óta már a második gyerek érkezésekor lehet kérni egymillió forint, a harmadik gyermeknél négymillió forint, minden további gyermek esetében pedig további egy-egy millió forint jóváírását.- jegyezte meg.Novák Katalin az akciótervet mérföldkőnek nevezte a magyar családtámogatások történetében, amely iránt töretlen az érdeklődés.

Klikk a képre!

Lakossági roadshow az új családtámogatásokról Budapesten, Debrecenben, Győrben, Szegeden és Pécsett! Általános és személyre szabott tájékoztatással várunk mindenkit július második felében a babaváró hitel, a falusi CSOK és a kibővített CSOK tudnivalóiról! ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

Elmondta azt is, hogy folyamatosan zajlanak a, egyre több forrást biztosítanak az ágazat számára, hogy minden bölcsődés korú gyermeket nevelő és dolgozó szülőnek segíteni tudjanak; január elsején pedig életbe lép a nagyszülői gyed és a legalább négygyermekes nők személyijövedelemadó-mentessége.Utóbbiról közölte, múlt pénteken, amelynek része, hogy a legalább négy gyermeket felnevelő nők életük végéig mentesülnek az szja-fizetés alól a kereső tevékenységből származó jövedelmük után. A kedvezmény a vér szerinti és az örökbefogadott, valamint a már felnőtt gyermekek után is jár majd, és megmarad a családi adókedvezmény rendszere is a korábbi gyakorlat szerint - hangsúlyozta Novák Katalin.Az akciótervnek köszönhetően- mondta el az államtitkár.Címlapkép forrása: MTI/Róka László