Több mint kétezren jelentkeztek be a 2,5 milliós autóvásárlási támogatásért

Novák Katalin elmondta, a legfeljebb 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatást az államkincstárnál lehet igényelni, az ügyintézés pedig elektronikus is megtörténhet. A kérelmek jelentős része is elektronikusan érkezik be, de személyesen, postai úton és a kormányablakokon keresztül is nyújtottak be igénylést - tette hozzá.A családvédelmi akciótervhez kapcsolóan három nap alatt több mint hatezer alkalommal intéztek ügyet a kormányablakokban, tehát naponta körülbelül kétezer érdeklődő fordult meg a hivatalokban - ismertette Novák Katalin. Hozzátette, az egyik kereskedelmi bank arról számolt be, hogy a babaváró támogatást már ötven ügyfélnek folyósította.Az államtitkár felhívta rá a figyelmet, hogy a babaváró támogatás a június 30. éjfél után született gyerekekre vehető igénybe, de a július kivételes hónap, mert az ebben a hónapban születő gyerekek után - július 31-ig bezárólag - utólag is lehet igényelni a kölcsönként induló támogatást, amelynek 30 százalékát a második gyerek érkezésekor elengedik, a harmadik gyereknél pedig a még fennálló tartozást teljes mértékben jóváírják.A családvédelmi akcióterv négy eleme - a babaváró támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó kamattámogatott kölcsön használt ingatlanra és a kibővített jelzáloghitel elengedés - hétfőn lépett életbe. Ezekkel együtt elindult a falusi csok is, amely majdnem 2500 településen segíti a lakásvásárlást és -felújítást.