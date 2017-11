Tőlük jön a magyar lakáshitelek többsége - érdemes bízni bennük?

Az Alaptörvény XXII. cikke szerint az embernek joga van arra, hogy fedél legyen a feje felett. Hogyan teljesíthető a lakhatáshoz való jog a gyakorlatban? Magyarország történelmi sajátosságaiból fakadóan az emberek többsége - az uniós átlagot messze meghaladó arányban - ragaszkodik ahhoz, hogy saját háza, lakása legyen. Az uniós statisztikai hivatal (EuroStat) 2014. évi adatai szerint a magyar lakosság 89,1 száza-léka él saját tulajdonú ingatlanban.Reális szükséglet a kölcsönfelvétel, ha egy család jövedelme rövid távon nem fedezi a vágyott ingatlan vételárát. A hitelfelvevők pozíciója viszont sérülékeny, függő pénzügyi helyzet, aminek ellensúlyozására fel kellett építeni az adóst segítő védővonalakat. De hová?Miközben a bankfiókok száma a pénzügyi válság előttihez képest nyolcszázzal csökkent itthon, egyre több hitelinformáció közvetítőkön keresztül jut el az emberekhez. A lakossági jelzáloghitel-szerződések mintegy 55 százalékát Magyarországon tavaly már ők kötötték meg (darabszám szerint, a fióki közvetítői, illetve a lakástakarékpénztári hitelszerződésekkel együtt számítva). A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint pedig egyedül az idei I. félévben az itthon működő 52 hazai független jelzáloghitel-közvetítő cég 75 milliárd forintnyi ingatlanhitel kihelyezését segítette elő (ezen belül a 13 legnagyobb társaság felelt ennek 95 százalékáért). Tehát a fogyasztóvédelmi intézkedésekre a közvetítők esetében (is) szükség van.Itthon tavaly március 21-én lépett hatályba a jelzáloghitel-közvetítés átfogó hazai szabályozása, az uniós Mortgage Credit Directive /MCD/ irányelv jelzáloghitel-közvetítési szabályainak átültetésével. Felépült a bástya, ami alapjaiban változtatta meg a korábbi jogi struktúrát.A hazai hitelintézeti törvény (Hpt.) új fogalma a jelzáloghitel-közvetítési és hiteltanácsadási tevékeny-ség. Mindkettőt valamennyi közvetítői kategóriában (kiemelt közvetítői, ügynöki és alkuszi munka kere-tében) is lehet végezni. A közvetített termék nem csak a szűk értelemben vett lakossági jelzáloghitel, hanem fogyasztói pénzügyi ingatlanlízing is lehet. E tevékenységek 2016 márciusától csak az MNB enge-délyével végezhetők.Az új szabályozási rendszer a korábbinál erősebb garanciákkal segíti a (lehetséges) hitelfelvevőket. Ilyen, hogy a jelzáloghitel-közvetítőnek nagyságrendekkel nagyobb - károkozása esetén a károsult fogyasztó kárát fedező - felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, mint nem "ingatlanos" közvetítőtársaiknak (előbbieknek káreseményenként legalább 460 ezer euró /több mint 143 millió forint/, illetve évente együttesen 750 ezer euró /kb. 233,5 millió forint/ összegűvel, utóbbiaknak viszont csak 5 millió, illetve évente együttesen 50 millió forintnyival). Ennek piactisztító hatása is van a jelzáloghitel-közvetítői piacra: a magasabb biztosítási díjat az egyéb közvetítőknek "nem éri meg" kifizetni.A tényleges hitelközvetítést végző alkalmazottaknak emellett legalább évente belső képzésen kell részt venniük és a szakmai ismeretek elsajátításáról számot adniuk. Ez biztosítja, hogy a fogyasztókkal közvet-lenül kommunikálóknak folyamatosan megújított, magas szintű szakmai tudása legyen a jelzáloghitelek-ről.A fogyasztók túlzott eladósodástól való megóvását, egyúttal a megalapozott hitelfelvételi döntést támo-gatják - harmadik pillérként - az ügyfeleknek részletes tájékoztatást előíró új szabályok (a fogyasztói hitelről szóló törvényben, s rendeletekben).A függő jelzáloghitel-közvetítő információt nyújt többek közt arról, hogy függő közvetítőként a megbízó hitelintézet nevében, javára jár el, a megbízó hitelintézet érdekeit képviseli, s feltünteti pénzügyi intéz-ménye nevét is. Jeleznie kell a fogyasztó számára azt is, hogy a hitelszerződés megkötéséért közvetítői díjat kap (ha ismert, annak összegét), s be kell számolnia a vele kapcsolatos esetleges panasztétel lehe-tőségéről, a panasz kezeléséről, illetve a szerződéses jogvita esetén igénybe vehető, MNB mellett mű-ködő Pénzügyi Békéltető Testület eljárásáról.Mindezeken túl a jelzáloghitel-közvetítő köteles általános tájékoztatást is nyújtani a megbízó pénzügyi intézmény egyes hiteltermékeiről (pl. a legmagasabb felvehető hitelösszegről, azok teljes hiteldíj muta-tójáról, a futamidőről, előtörlesztési lehetőségről). Ezek után kell következnie az ügyfélnek szóló sze-mélyre szabott tájékoztatásnak. Talán a közvetítők személyes ügyfélkapcsolatainak is köszönhető, hogy az ügyfelek nagyobb arányban kötnek biztonságosabb, fix kamatozású jelzáloghitel-szerződéseket ná-luk, mint a bankfiókokban.Ami a szerződéskötési folyamat "finisét" illeti: a jelzáloghitelre vagy pénzügyi lízingre vonatkozó, a hite-lezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét - a fogyasztó kérése nélkül is (!) - legalább 3 nappal a tervezett szerződéskötés előtt át kell adni az ügyfélnek. Hogy a fogyasztónak min-denképpen biztosított legyen a megfelelő gondolkodási idő, ezért nem is fogadhatja el korábban az ajánlatot.A közvetítő alapesetben a megbízó pénzügyi intézménytől kap jutalékot, aminek mértéke tavalytól (az addigi piaci 3-5 százalékról) maximum 2 százalékra csökkent. A közvetítő az ügyféltől tevékenységéért nem kérhet díjat, kivéve, ha hiteltanácsadást is nyújt részére. Utóbbi esetben viszont a pénzügyi intéz-ménytől nem jogosult díjazásra, hanem az ügyfél "fizeti a révészt". A hiteltanácsadás olyan speciális ki-egészítő pénzügyi szolgáltatás, amelynél a közvetítő személyre szóló ajánlatot tesz az ügyfélnek vala-mely jelzáloghitel-terméknél.További biztonságot nyújt a fogyasztónak a jelzáloghitel-közvetítő "licenszének" ellenőrizhetősége az MNB honlapján. Kizárólag a jegybanki közvetítői nyilvántartásban szereplők jogosultak jelzáloghitel-közvetítésre.