Túl nagy törlesztőrészlettel is hitelt adott a Cetelem, megjött a bírság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) utóvizsgálatot végzett a Magyar Cetelem Bank Zrt.-nél (Magyar Cetelem Bank), illetve az összevont alapú felügyelet alá tartozó leányvállalatánál, az ONEY Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nél (ONEY Magyarország Zrt.). A 2016. december 31. és a 2018. június 8. közötti időszakot áttekintő utóvizsgálat elsődlegesen a korábbi átfogó vizsgálat során tett felügyeleti megállapítások végrehajtását ellenőrizte.A jegybank eljárása során megállapította, hogy a Magyar Cetelem Bank a korábbi felügyeleti kötelezés ellenére nem, vagy nem teljeskörűen szüntette meg a hitelkockázat-kezelési és informatikai tevékenységét érintő egyes hiányosságokat. Az adóstársak minősítése és az adósságrendező kölcsönök hitelcéljának ellenőrzési mechanizmusa továbbra sem felel meg a jogszabályi előírásoknak.A hitelintézet emellett hitelkihelyezése során számos esetben ismételten megsértette az adósságfék-szabályokat, a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatónál (JTM) előírt korlát túllépésével. A túlzott eladósodásnak gátat szabó (a vizsgált időszakhoz képest azóta módosult) JTM előírások szerint ugyanis az eljárásban vizsgált egyes hitelek törlesztőrészlete legfeljebb az adós, adóstársak igazolt nettó jövedelmének 50 százaléka lehetne (400 ezer forintot el nem érő igazolt nettó havi jövedelem esetén), de magasabb bevétel esetén sem engedhette volna a bank a 60 százalékos arányt meghaladó törlesztőrészlet vállalását.Az MNB emellett több, a korábbi vizsgálattól független hiányosságot is azonosított a banki működésben. A hitelkockázat-kezelése körében így annak tőkeszámítási és hitelképesség-vizsgálati gyakorlata sem felelt meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak.Az utóvizsgálat az ONEY Magyarország Zrt.-nél az informatikai rendszer egyes biztonsági, hozzáférési és adminisztratív problémáit érintően állapított meg részben ismétlődő jogsértéseket.Mindezek nyomán a jegybank ismételten határozatokban kötelezte a pénzügyi intézményeket, hogy a feltárt, nem orvosolt szabálytalanságokat 2019. március 31-ig szüntessék meg, s erről a vezető testületeik által is megtárgyalt belső ellenőri jelentés megküldésével számoljanak be. Az MNB az utóvizsgálatban azonosított jogsértések miatt a Magyar Cetelem Bankra 9 millió, az ONEY Magyarország Zrt.-re 4,5 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott. A bírságösszeg meghatározása során enyhítő körülménynek számított, hogy a vizsgálat nem tárt fel ügyfélérdek-sérelmet, továbbá a pénzügyi intézmények együttműködő magatartást tanúsítottak, és a hiányosságok orvoslására azonnali intézkedéseket tettek.