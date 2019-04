Egyre több pénzügyi szolgáltató száll be az MNB fintech-tesztkörnyezetébe, az úgynevezett sandboxba - ismertette a Portfolio Hitelezés 2019 konferencián Gabler Gergely, az MNB igazgatója. Bár a digitalizáció "Uber-pillanata" eddig úgy tűnik, elmaradt, azért szép lassan zajlik ez a folyamat és az MNB támogatni szeretné ezt annak érdekében, hogy a piaci versenyt katalizálja.

Nem valószínű a következő 2-3 évben a kereslet visszaesése, árcsökkenés és hozamemelkedés a magyar ingatlan- és benne az irodapiacon, a magas árszint azonban fékezi az akvizíciós tevékenységet - derült ki a Portfolio Hitelezés 2019 konferenciájának projektfinanszírozási panelbeszélgetéséből, amelyben a SZIT-ek és a kötvénykibocsátás előnyeiről-hátrányairól, az ingatlanalapok új szabályozásáról és a coworking koncepcióról is szó esett.

Egyre nagyobb az érdeklődés a személyi kölcsönök iránt Magyarországon, valószínű, hogy a piac a következő években is kétszámjegyű növekedést fog produkálni a digitalizációs csatornák előretörésének köszönhetően. Közben egyébként megjelennek olyan új hitelezési formák is, mint a bankkártyával való részletfizetés, miközben a jelzálogfedezett személyi kölcsönök valószínűleg örökre eltűntek - hangzott el a Portfolio Hitelezés 2019 konferenciáján.

Magyarországon a legnagyobb cégek szinte mind külföldi tulajdonban vannak, a magyar kkv-k a munkaerőpiaci tényezők, a "one man show" attitűdöt követő vállalatvezetők, a piaci töredezettség és a forráshiány miatt sem tudnak igazán kitörni - hangzott el mindez a Portfolio Hitelezés 2019 konferenciáján.

Elsősorban a vállalati hitelezésben vállalnak túlzott kockázatot a magyar bankok, különösen a projekthitelezésre kell odafigyelni, emellett a működési kihívások is jelentősek - értettek egyet a Porfolio mai Hitelezés 2019 konferenciáján a bankvezéri és vezérhelyettesi panelbeszélgetés résztvevői. A Budapest Bank vonzó (a panel visszatérő szóhasználatával élve "vadászati") célpont több magyar nagybank számára is, a Takarék, az Erste és a KBC mellett ma a Raiffeisen is az érdeklődők közé került. Egy közönségszavazás szerint 2 éven belül hármas Takarék-MKB-Budapest Bank fúzió jöhet.

