Új megoldással jönne ki a bankok megmentéséhez a görög jegybank

A görög jegybank javaslata szerint a görög bankok halasztott adókövetelésük felét különleges célú gazdasági egységbe (SPV) utalnák, a társaság ezekre, mint fedezetre kötvényt bocsátana ki, az így befolyó pénzből pedig mintegy 42 milliárd eurónyi nem teljesítő hitelt venne át a bankoktól - állítják az ügyre rálátó források.A görög bankok részvényei idén eddig már 40%-ot estek, miután a befektetők nincsenek meggyőződve, arról, hogy menedzselni tudják a nagy mennyiségben felhalmozott rossz hiteleiket. Tovább mélyíti a görög bankrendszer sebeit, hogy az európai felügyeleti szervek elrendelték, 60%-kal csökkenteniük kell nem teljesítő kitettségüket 2021 végére.A jegybank javaslatát az EKB-nak és a görög pénzügyminisztériumnak is elküldték jóváhagyásra, a források szerint az európai szabályozó hatások ezt, valamint egy korábbi, stabilitási alap felállításáról szóló javaslatot is elfogadhatják, ezzel is több eszközt biztosítva a bankrendszernek a mérlegtisztításhoz.