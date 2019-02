Végig kamatmentes lehet a 10 milliós hitel a meddő pároknak

Erről is szó lesz Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes lesz eljönni. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ha orvosilag igazolják, hogy a gyermekvállalás egészségügyi okból (pl. meddőség) maradt el, akkor az igénylők a járási hivatalnál méltányosságból kérelmezhetik a törlesztési feltételek elnehezülése alól mentesülést. (Ez most praktikusan a korábban felvett kamattámogatás egy összegben való visszafizetésére vonatkozik, azonban felvetettük - jelenleg döntésre vár - azt a lehetőséget is, hogy a piaci kamatok jövőbeni megfizetése alól is mentesülhessen az ügyfél.)"

Erről is szó lesz Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes lesz eljönni. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A minisztérium szerint nincs véglegesen eldöntve, hogy kire vonatkozik majd a négy gyerek utáni szja-mentesség, de valószínűleg nem terjed ki olyan adózási formákra, mint a KATA vagy az EVA, mert ezek a "normál" adózáshoz képest amúgy is kedvezőbbek.Az új kamatmentes hitelről ezt írták:Alábbi két cikkünk tartalmazza, mit tudunk és mit nem eddig az új, akár 10 milliós kamatmentes gyermekvállalási hitelről: