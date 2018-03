2017 sehol nem lesz az idei évhez képest - Fordulat jöhet a felvásárlásokban

"A kedvező gazdasági környezet: a folytatódó konjunktúra, illetve a továbbra is alacsony szinten mozgó kamatszintek várhatóan visszahozzák a befektetők étvágyát, akik közül eddig sokakat elbizonytalanítottak az elmúlt időszak kiszámíthatatlan politikai fejleményei: a Trump-kabinet első lépései, illetve Európában a holland, a francia és a német választások. Amennyiben nem következik be jelentősebb piaci fordulat és az Egyesült Államok vámháborús lépései sem eszkalálódnak, tavalyhoz képest akár 8-10 százalékkal több felvásárlási tranzakció is megvalósulhat 2018 folyamán." - magyarázza Boross Ákos, a BDO Magyarország pénzügyi tanácsadási üzletágának ügyvezető partnere.A Mergermarket által összegzett, az előző fél év során kilátásba helyezett, de még le nem zárt tranzakciók száma jelenleg 8300 felett áll, ami több mint másfélszerese az egy évvel korábban regisztrált kevesebb mint 5400 értéknek. A kilátásba helyezett tranzakciók 44 százaléka a világ két régiójában, Észak-Amerikában, illetve Kínában zajlik majd le. Továbbra is tartja harmadik helyét a FÁK-országokat is magában foglaló kelet-közép-európai régió 8 százalékkal (700 várható tranzakció).Tavaly g, 19 százalékkal részesedett a TMT (technológia, média, telekommunikáció), míg 13 százalékkal az üzleti szolgáltatások, 11 százalékkal pedig az energetika és bányászat szektora vette ki részét a piaci folyamatokból. Ugyanebben az időszakban a magántőke alapú kivásárlások aránya 14 százalék körül alakult, több mint 2 százalékkal meghaladva a 2016-ban mért hányadot., az itt lezajlott 2076 tranzakció 26 százalékát tette ki a globális mennyiségnek. A második legjelentősebb régió Kína volt, az itt lezajlott 1676 ügylet tette ki az összes tranzakció 21 százalékát.A FÁK országait is magában foglaló, ez tíz százalékkal maradt el a 2016-os mértéktől. Összértékben azonban jelentős fejlődésnek lehettünk tanúi ebben az időszakban: a csaknem 23 milliárd dolláros szint 18 százalékkal magasabb, mint a 2016-ban regisztrált 19,4 milliárd dolláros összeg. Az ügyletek átlagos mérete 62-ről 77 millió dollárra növekedett, vagyis a piac itt egyértelműen a nagyobb dealek felé mozdult el."A magyarországi tranzakciós piacon 2017-ben is jelentős volt az aktivitás. Az ágazatokat tekintve az ingatlanszektor, a pénzintézeti szektor és a TMT szektor teljesített a legjobban" - tette hozzá a BDO Magyarország szakembere.