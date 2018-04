Elképesztő pénzek hevernek a magántőkealapokban

Idén januárral bezárólag 2296 aktív magántőkealap volt a piacon, összesen 744 milliárd dollárnyi kihelyezhető tőkével, ami a BCG tanulmánya szerint éves összevetésben 25%-os növekedésnek felel meg.A tanulmány szerzői szerint egyre nagyobb a kereslet a magántőkealapok és az ő befektetéseik iránt, miután hosszú távon felül tudják teljesíteni a piacot. Ugyanakkor vannak olyan félelmek is, miszerint a magántőke-befektetés egy lufi, mivel az ügyletek értéke és a vállalatok értékeltsége is historikus magasságokban jár.Mindezek miatt sokan arra figyelmeztetnek, hogy a magántőke-befektetések eddigi vonzó teljesítménye hanyatlani fog a következő időszakban. A BCG tanulmánya szerint ahogy egyre több intézményi pénz áramlik be ezekbe a befektetésekbe, az alapoknak egyre nehezebb lesz a mostani árszintek mellett olyan befektetéseket találni, amelyekkel az intézményi befektetők is elégedettek lesznek.